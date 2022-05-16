Halkın yüzde 75’i faturamı ödeyemezsem korkusu yaşıyor

Global araştırma şirketi Ipsos’un Dünya Ekonomik Forumu (WEF) ile birlikte yaptığı son araştırmaya göre Türk halkının yüzde 75’i bu yıl sonuna kadar elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyemeyecek duruma düşme korkusu yaşıyor.

11 ülkeyi kapsayan ve enflasyon ortamında halkın durumunu ölçen araştırmada Türk insanı hemen her konuda en yoğun endişeyi ortaya koyanlar oldu. Sözcü’nün aktardığına göre Araştırmada bugünlerde finansal durumun nasıl olduğu da soruldu. İspanya’dan Japonya’ya İtalya’dan İngiltere’ye 11 “zorlu veya çok zorlu” yanıtını verenlerin oranı ortalama yüzde 25. Türkiye’den katılımcıların ise yüzde 66’sı bugünlerde finansal olarak zorlandığını belirtti. Araştırmaya göre Türkiye’de halkın yüzde 80’i enflasyon artışının yılın sonuna kadar devam edeceğini düşünüyor. Haber Merkezi

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