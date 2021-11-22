Hekimlerin beyaz yürüyüşü başlıyor

Türk Tabipleri Birliği ve tabip odalarının İstanbul’dan Ankara’ya hak talepleri için yapacakları ‘Beyaz Yürüyüş’ başlıyor.

Ankara Tabip Odası Başkanı Ali Karakoç, Türk Tabipleri Birliği ve tabip odalarının İstanbul’dan Ankara’ya başlatacağı ‘Beyaz Yürüyüş’ öncesi hekimlerin taleplerini anlattı. Karakoç, “Sağlık emekçilerinin ekonomik ve özlük haklarında çok ciddi bir yıpranma olduğunun biliyoruz. Bunun için defalarca Sağlık Bakanlığı’ndan randevu talep ettik, ama Sağlık Bakanlığı bir yıldır bize randevu vermedi. Dolayısıyla Türk Tabipleri Birliği ve Türkiye’deki tabip odalarının ortak aldığı bir kararla 1 Ekim günü, İstanbul’dan Sağlık Bakanlığı’na bir çağrıda bulunduk. ‘Taleplerimizi kabul edin, etmezseniz bir eylemlik süreci başlatacağız’ dedik. İstanbul’dan bir ‘Beyaz Yürüyüş’ başlatacağız” dedi.

Haklarımıza sahip çıkacağız

Karakoç, şunları söyledi: “‘Karanlığa karşı önlüğümüzün beyazına…’ Burada kastımız şu: Sağlık çalışanları ve hekimler üzerinde, yöneticilerin ve Sağlık Bakanlığı’nın, hekimlerin bağımsızlığını ve özerkliğini zedeleyen baskıları var. Bunlara karşı duracağız. Geleceğimize sahip çıkacağız. Bu ülkede çalışma ve eğitim hakkı güvence altında değildir. 2016’dan sonra KHK’larla keyfi ve hukuksuz bir şekilde genç meslektaşlarımız ya görevlerine atanamıyor ya da ihraç ediliyorlar. Bunların çalışma ve eğitim haklarına sahip çıkacağız. Ülkenin içinde bulunduğu politik atmosferden ötürü her gün yeni genç meslektaşlarımız yurt dışına göç etmekte ve yeni bir hayat arayışı içerisindeler. Dolayısıyla ‘Geleceğimize sahip çıkacağız’ diyoruz. ‘Özlük haklarımıza, ekonomik haklarımıza sahip çıkacağız’ diyoruz.”

Tek ödeme istiyoruz

Güvenceli gelirleri olmadığını söyleyen Karakoç, “Performansa dayalı, tamamen parça başı üretim olarak nitelendirdiğimiz bir ücretlendirme sistemi yaşıyoruz. Bu ücretlendirme sistemi hem çalışma alanlarımızda çalışma barışını bozuyor hem herkese eşit bir ücret dağıtılmıyor hem de performansa dayalı ücret aldığımız için yıllık izinlerimizi kullanamıyoruz. Hasta olduğumuzda rapor alamıyoruz. Çünkü bunları aldığımızda neredeyse ücretimizin yarısını alamaz duruma düşüyoruz. Dolayısıyla ‘Biz ek ödeme istemiyoruz, tek ödeme istiyoruz’ diyoruz. İnsan onuruna yaraşır bir ücret talep ediyoruz ve bu ücretin emekliliğimize yansımasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Ankara - Anka