Helalleşme söylemi çok önemli

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Vahap Coşkun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “helalleşme” açıklamalarını yorumladı.

Gazete Duvar’ın haberine göre Coşkun, helalleşme tabiri ile ilgili, “Son derece önemli bir tabir. Bunun Türkiye siyaseti açısından son derece değerli olduğunu düşünüyorum. Cumhuriyeti kurduğunu her zaman bize hatırlatan bir parti, cumhuriyet tarihinde kendisinin de çok önemli hataları olduğunu ve bunlarla yüzleşmesi gerektiğini söylüyor. Bu Türkiye’de siyasetin yumuşaması, odaklanması gereken noktayı göstermesi açısından son derece önemli ve değerli bir çaba. Burada Kılıçdaroğlu’nu bir samimiyet testine tutmak bence doğru değil. Önemli olan bu helalleşme söyleminin benimsenmesi ve CHP’nin kendi ideolojik yapısında değişime yönelik bir kapı aralamaktır. Bunun Türkiye için hayırlı ve sağlıklı olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi