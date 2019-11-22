Gazetemizde 9 Eylül 2019 tarihinde yayınlanan ‘TV5’e Pelikan Cezası’ başlıklı haber sebebiyle Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü (BİK) savunma istedi.

Basın Ahlâk Esasları Hakkındaki 129 Sayılı Genel Kurul kararının 1. Maddesi: ”Bir kamu hizmeti olan gazetecilik, kişisel veya ahlâka aykırı amaç ve çıkarlara âlet edilemez ve kamu yararına aykırı bir şekilde kullanılamaz. Haberlerde ve olayların yorumunda gerçeklerden saptırma, çarpıtma veya kısaltma yoluyla amaçlı olarak ayrılınamaz. Doğruluğu kuşku uyandırabilen ve araştırılması gazetecilik imkânları içinde bulunan haberler, araştırılıp doğruluğuna emin olunmadan yayınlanamaz.”

RTÜK’ün habere konu olan 3 Temmuz 2019 tarih ve 2019/27 sayılı toplantıda alınan 121 sayılı kararının metni ve kararın linki: https://www.rtuk.gov.tr/ust-kurul-kararlari/6112-sayili-kanunun-8inci-maddesinin-birinci-fikrasinin-c-bendinin-ihlali-nedeniyle-kanunun-32nci-maddesinin-ikinci-fikrasi-uyarinca-idari-para-cezasi-tv-5-anadolu-iletisim-hizmetleri-a-s/27235

Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı’nın (RTÜK) şikâyeti üzerine, Basın İlân Kurumu Genel Müdürlüğü (BİK), ‘TV5’e Pelikan Cezası’ başlıklı haber sebebiyle gazetemizden savunma istedi. RTÜK, gazetemizde 9 Eylül 2019’da yayımlanan “TV5’e Pelikan cezası” başlıklı haberle Basın Ahlâk Esasları Hakkındaki 129 Sayılı Genel Kurul kararının 1. Maddesinin ihlal edildiğini iddia etti. RTÜK’ün haksız ithamlarla gazetemizi şikâyet etmesi, söz konusu yayınla ilgili yaptırım kararındaki çelişkiyi de gözler önüne serdi. Şikâyet metninde imzası bulunan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in aynı zamanda BİK Genel Kurul üyesi olması, “Hem savcı, hem hâkim” deyişine uyan bir durumu ortaya çıkarıyor.

RTÜK’ten çelişkili ‘Pelikan’ yaklaşımı

RTÜK’ün habere konu olan yayınla ilgili 3 Temmuz 2019 ve 121 sayılı yaptırım kararının gerekçesinde şu ifadeler kullanıldı: “(...) Kamuoyunda “pelikan” veya “pelikan dosyası” olarak bilinen bir yapı ya da oluşumla ilgili olarak siyasî ve sosyal kimlikleri kamuoyunda bilinen belirtilen isimlerin sorumlu tutularak hedef alındığı, ‘şucu’ veya ‘bucu’ denilerek (...)” Aynı RTÜK, kendi kararında kullandığı, “pelikan” veya “pelikan dosyası” gibi ifadelerin haber başlığında kullanılmasını şikâyet konusu yaptı. RTÜK, “pelikan denilmesi”nin yaptırım sebeplerinden biri olduğunu kendi yaptırım kararında itiraf ederken diğer yandan, kararının ikinci maddesinde sanki “pelikan” sözcüğünün kullanılmasının yaptırımla hiç ilgisi yokmuş gibi bir yaklaşım sergiledi.

Habercilik kurallarına uygun davranıldı

Gazetemiz adına BİK’na verilen cevapta şöyle denildi: “Programda tartışmaya sebep olan konunun ‘pelikan oluşumu’ olması, aynı zamanda haberin öznesi durumuna gelmesine ve haberin öznesinin de haberde mutlaka verilmesi gereken unsurlardan biri olması gazetecilik pratikleri açısından bir gereklilik olduğu için, söz konusu haberde o ifadeler kullanıldı. “RTÜK’ün TV5’e uyguladığı yaptırım kararı çeşitli gazetelerde yer almıştı. Gazetemize yönelik yapılan şikâyet maddesinde iddia edilen “RTÜK kararının çarpıtılması” durumu kesinlikle söz konusu değil. Independent Türkçe ve Cumhuriyet gazetesi kaynaklı olarak gazetemizde yer alan “TV5’e Pelikan cezası” başlıklı haberde objektif ve yorumsuz bir dil kullanılırken, haberin hiçbir unsurunda çarpıtma veya saptırma söz konusu olamaz. RTÜK’ün şikâyet metninde yer alan haberimizin başlığına yönelik iddialar da kabul edilemez nitelikte. İddiaların aksine haberimizin başlığı içeriği ile son derece uyumlu ve söz konusu RTÜK’ün yaptırım kararını doğru biçimde yansıtıyor. Gazetecilik kurallarından biri olarak, haber başlıklarının içeriği doğru yansıtmakla birlikte çarpıcı ve kısa olması gerekir. “Haberimizin üç sözcükten oluşan başlığında olabilecek en kısa ve en çarpıcı başlık kullanılmıştı. Gazetemizde yer alan habere yönelik iddiaların tamamı asılsızken, zaten haberin son cümlesinde RTÜK’ün yaptırım gerekçesine de tırnak içinde aynen yer verilmişti.”

RTÜK başkanı aynı zamanda BİK üyesi

“Öte yandan RTÜK’ün şikâyet formunda imzası bulunan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in aynı zamanda Basın İlân Kurumu Genel Kurulu’nda hükümet temsilcisi olması etik olmayan bir durum oluşturuyor. Şahin hem şikâyet eden kurumun başınd, hem de şikâyeti değerlendirip karar verecek merci olan Basın İlân Kurumu’nun üyesi. Bu durumda çıkabilecek bir yaptırım kararı şimdiden şaibeli hale gelirken, Basın İlân Kurumu’nun tarafsızlığına baştan gölge düşürür. Basın İlân Kurumu’nun kendi yöneticilerinden birinin şikâyetini değerlendirmeye alması hem etik, hem de kanuni açıdan ciddî sakıncalar doğurur. Hiçbir kişi ya da kurum aynı zamanda hem şikâyetçi, hem de hâkim rolünü üstlenemez.”