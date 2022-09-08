HSK’ya “hâkim sürgünü” tepkisi

İzmir Barosu, bir davada olay çıkaran MHP Karaburun İlçe Başkanı Erkan Özen’i tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk eden Cumhuriyet Savcısı Muhammet Miraç Yılmaz ve eşi Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Cansu Kurucu Yılmaz’ın gece yarısı kararnamesiyle Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine sürülmesi üzerine HSK’ya yazı yazdı.

Bir davada olay çıkaran MHP Karaburun İlçe Başkanı Erkan Özen’i tutuklaması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk eden Karaburun Cumhuriyet Savcısı Muhammet Miraç Yılmaz ve eşi olan Karaburun Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Cansu Kurucu Yılmaz’ın gece yarısı kararnamesiyle Urfa’nın Siverek ilçesine sürüldüğü iddiası Meclis gündemine taşındı. CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, konuyla ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Karaburun adliyesinde yaşanan olay nedeniyle MHP İlçe Başkanı Özen tutuklanırken karara itirazı reddeden hakim ve tutuklamaya sevk eden savcının Siverek’e sürüldüğü iddia edildi.

HAKİM VE SAVCININ SÜRGÜNÜ MECLİS GÜNDEMİNDE

ANKA’da yer alan habere göre Kılıç, konuyla ilgili dün yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

‘’İzmir’in Karaburun ilçesinde bir boşanma davası görülüyor. Karaburun Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen dava, Meryem K. ile Sinan K. arasında. Meryem K.’nın, Karaburun Belediyesi personeli Mehmet Civan’ı tanık olarak göstermesi ve kocasının malları muvazaalı bir şekilde başkasının üzerine geçirdiği iddiası daha önce adliyede kavgaya sebep olmuştu. Koca Sinan K.’ya destek için Karaburun Adliyesi’ne gelen MHP İlçe Başkanı Erkan Özen ve beraberindekiler Meryem K. ile çocuklarına saldırmış, tanık olan Mehmet Civan’ı da dövmüştü. Karaburun Adliyesi’ne giderek yanındakilerle birlikte polise tepki gösteren, hakim ve savcıları tehdit eden Karaburun MHP İlçe Başkanı Erkan Özen tutuklanmıştı. Özen’in avukatları vasıtasıyla tutuklamaya yaptığı itiraz talebinin kabul edilmemesi, ortalığı karıştırdı. Karaburun Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Cansu Kurucu Yılmaz, itiraz talebini reddetti. Olayın ilk çıktığı zamanda, adliyedeki kavga nedeniyle Erkan Özen’i tutuklamaya sevk eden Karaburun Cumhuriyet Savcısı ise Muhammet Miraç Yılmaz. Bu kararın ardından, Karaburun Adliyesi’nde geçtiğimiz aylarda göreve başlayan karı-koca olan savcı ve hakim, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine sürülüyorlar. Bugün de Karaburun Adliyesi’nde duruşmalar yapılamıyor.

HUKUKUN SANA GÖRESİ BANA GÖRESİ OLUR MU?

Adaletin siyasi partilere göre işlememesi gerektiğini vurgulayan Kılıç, “Türkiye’de adalet sistemi yerle bir edilmiştir, hukuk katledilmektedir. Neredesin Bekir Bozdağ? Bu nasıl adalet? Hukukun sana göresi bana göresi olur mu? Adalet, siyasi partilere göre işlemez, işleyemez! Koca koca adalet sarayları yaptılar, içerisinde adalet yok. Adaletin olmadığı yerde Adalet Bakanı olsan ne olur? Ortada devlet dediğimiz mekanizmanın ufacık bir kırıntısı kaldıysa bunun hesabı sorulmalı. Karaburun MHP İlçe Başkanı’nı tutuklayan hakim ve savcı eşinin İzmir’den Şanlıurfa’ya sürülmesini nasıl açıklayacaksınız ey AKP-MHP yargısı? Genel Başkan’ımız Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP ve Millet İttifakı olarak, iktidara geldiğimizde hukukun üstünlüğünü savunup, üstünlerin hukukunu yeneceğiz” dedi.

İzmir - anka