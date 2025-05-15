“Halkın olup bitenden haberi yok”

Sürecin yegâne adresi Meclis
Yazısında Yetkin, şunları söyledi: “Cumhurbaşkanı dünkü konuşmasında birkaç güne dek kendisi ya da AKP yetkililerinin ayrıntılı açıklama yapılacağını söyledi. Bu açıklamanın bir an önce yapılmasında yarar var. Halkın büyük kısmı ne olup ne bittiğinin farkında değil. Research İstanbul’un Türkiye Raporunda yüzde 65 gibi bir çoğunluk bu süreçten bîhaber. Hükümetin, DEM ve PKK’nın kararlarından haberi olup izleyenlerin oranı yalnızca yüzde 10. Halktan destek bekleniyorsa, doğru bilgi zamanında verilmeli. (...) Bütün bu tereddüt noktaları, gelinen aşamanın önemini azaltmıyor. Sadece “Terörsüz Türkiye” hedefinin son dönemde demokrasinin kalitesindeki gerilemenin giderilmesine de vesile olması gereğini yansıtıyor.”
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