Terörün ekonomiye tahminî maliyeti 2 trilyon dolar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yaptığı açıklamalarda, PKK’nin fesih kararı ve devam eden sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yılmaz, “Tüm Türkiye terörün acısını yaşadı. En büyük bedeli bölgedeki insanlar ödedi. Hem canlarıyla hem de ekonomik şartlarla terörün en büyük zararı bölgedeki insanlara oldu” dedi. 41 yıllık çatışmaların Türkiye ekonomisine etkisini değerlendiren Yılmaz, “Terörün bir doğrudan bir de dolaylı maliyetleri var. Terör var diye yapılamayan işler var. 2 trilyon dolara yakın bir maliyet hesaplayanlar var. Bunlara bakılabilir” ifadelerini kullandı. AA

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