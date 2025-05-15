Son Şahitlerden Rahmi Erdem vefat etti

Uzunca bir süredir hasta olan ve son günlerinde Bursa'da yoğun bakımda bulunan, Bediüzzaman'ı gören son şahitlerden Rahmi Erdem 87 yaşında Hakkın rahmetine kavuştu.

Cenazesi 16 Mayıs Cuma günü (yarın) Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Mihraplı Camii'nde kılınacak Cuma namazı sonrası defnedilecektir. Rahmi Erdem kimdir? Rahmi Erdem, 1938 senesinde Konya’nın Bozkır ilçesinde dünyaya geldi. 1952 yılında ortaokul talebesiyken bir kitapçı vitrininde gördüğü Eşref Edip’in "Bediüzzaman Said Nur ve Nurculuk" kitabı ile ilk defa Risale-i Nur camiasını tanıdı. 1955 yılında Ziraat Mektebi'nde okumak üzere Adana’ya giden Rahmi Erdem, aynı sene içinde Risale-i Nur’la daha yakından tanıştı. 1958’de Isparta’da bulunan Üstad Bediüzzaman Hazretlerini ziyaret edip duasını aldı. Zübeyir Gündüzalp'le ve Bediüzzaman'ın diğer yakın talebeleriyle tanışınca hiç kesilmeyecek olan Nur hizmetleri serüveni başlamış oldu. Rahmi Erdem, Mustafa Polat’ın vefatının ardından bir müddet Gazetemiz Yeni Asya'nın Umum Neşriyat Müdürü görevini de yürütmüştür. Yayınlanmış bazı eserleri: Davam, Beyaz Gölgeler, Mahzun Madalya, Bediüzzaman’ın Alperenleri, Bediüzzaman ve Talebelerinin Hukuk Mücadelesi. İsmail Tezer - İstanbul

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