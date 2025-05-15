"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 MAYIS 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Son Şahitlerden Rahmi Erdem vefat etti

15 Mayıs 2025, Perşembe 17:17
Uzunca bir süredir hasta olan ve son günlerinde Bursa'da yoğun bakımda bulunan, Bediüzzaman'ı gören son şahitlerden Rahmi Erdem 87 yaşında Hakkın rahmetine kavuştu.

Cenazesi 16 Mayıs Cuma günü (yarın) Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Mihraplı Camii'nde kılınacak Cuma namazı sonrası defnedilecektir.

Rahmi Erdem kimdir?

Rahmi Erdem, 1938 senesinde Konya’nın Bozkır ilçesinde dünyaya geldi. 1952 yılında ortaokul talebesiyken bir kitapçı vitrininde gördüğü Eşref Edip’in "Bediüzzaman Said Nur ve Nurculuk" kitabı ile ilk defa Risale-i Nur camiasını tanıdı.

1955 yılında Ziraat Mektebi'nde okumak üzere Adana’ya giden Rahmi Erdem, aynı sene içinde Risale-i Nur’la daha yakından tanıştı. 1958’de Isparta’da bulunan Üstad Bediüzzaman Hazretlerini ziyaret edip duasını aldı. Zübeyir Gündüzalp'le ve Bediüzzaman'ın diğer yakın talebeleriyle tanışınca hiç kesilmeyecek olan Nur hizmetleri serüveni başlamış oldu. Rahmi Erdem, Mustafa Polat’ın vefatının ardından bir müddet Gazetemiz Yeni Asya'nın Umum Neşriyat Müdürü görevini de yürütmüştür.

Yayınlanmış bazı eserleri: Davam, Beyaz Gölgeler, Mahzun Madalya, Bediüzzaman’ın Alperenleri, Bediüzzaman ve Talebelerinin Hukuk Mücadelesi.

İsmail Tezer - İstanbul

Okunma Sayısı: 2043
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • S.topuz

    17.5.2025 03:28:33

    Allah  c.c. Üstad BEDİÜZZAMAN ve onun gibi İMAN, KUR'AN ve İ'LÂYI KELÂMULLAH için mücâdele, mücâhede ve müdafaa edip, maddî veya manevî irtibatlı olan ve VEFAT eden cümle SÂLİH ve SÂLİHÂT, Mümin ve müminâta, muvahhidîn ve muvahhidâta gani gani RAHMET eylesin. Cümle aile efradı ve dostlarına sabr-ı cemil ihsan etsin. Mekânları cennet bahçesi olsun inşaallah. Amiiin, Amiiin, elfü elfi Amiiin.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

İBB soruşturmasında 13 şüphelinin tutukluluk hali devam edecek

İsrail "Gazze'deki işgali kalıcı hale getirecek" saldırıları da başlattı

İzmir için "turuncu", 18 şehir için "sarı" meteorolojik uyarı

Filistin’de 77 yıl sonra ''İkinci Nekbe'' - Filistin Devleti kurulsun, Nekbe son bulsun!

Demokratlar nihayet harekete geçti: Gazze için karar tasarısı sundular

KDP lideri Barzani: Biz bu süreci destekliyoruz

Ne işte, ne okuldalar

Bütçe disiplini kalmadı

İktidarın yasal kumarla derdi yok

Özel: Süreç şeffaf olsun

Türkiye’deki cezaevi nüfusu 24 ülkeyi geçti

Osmaniye'deki selde sürüklenen 8 araca ulaşıldı

Güvenlik korucuları hakkında MSB'den açıklama

Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü toplantıları sona erdi

Avrupa'daki 45 şehirde Gazze'deki soykırımda şehit olan Filistinlilerin isimleri okundu

ABD'ye izinsiz kurbağa embriyosu getirdi; 20 yıl hapisle yargılanıyor

Nisan ayında en çok ve an az konut satışı hangi şehirlerde oldu?

BM: Çatışma bölgelerinde 56 bin kayıp vakası kaydedildi

Pakistan, Hindistan'ın nükleer silah açıklamalarını kınadı

En Çok Okunanlar

Günün Ayet ve Hadisi

Demokratlar nihayet harekete geçti: Gazze için karar tasarısı sundular

Türkiye’deki cezaevi nüfusu 24 ülkeyi geçti

İktidarın yasal kumarla derdi yok

Nurdan Katreler

Filistin’de 77 yıl sonra ''İkinci Nekbe'' - Filistin Devleti kurulsun, Nekbe son bulsun!

Ne işte, ne okuldalar

Bütçe disiplini kalmadı

Özel: Süreç şeffaf olsun

KDP lideri Barzani: Biz bu süreci destekliyoruz

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.