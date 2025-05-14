"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 MAYIS 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

11. yılında Soma Faciası: Sorumlular ceza aldı mı?

14 Mayıs 2025, Çarşamba 20:22
Geniş toplum kesimlerince, ağır ihmal ve çıkar odaklı iş anlayışı göz önüne alınarak ‘Soma Katliamı’ olarak adlandırılan facianın üzerinden 11 yıl geçti.

13 Mayıs 2014’te kömür madenciliğinin Ege Bölgesi’ndeki en önemli merkezlerinden biri olan Soma’da, ülke tarihinin en yıkıcı facialarından biri yaşandı. Madende yaşanan çöküntünün ardından yürütülen kurtarma çalışmaları, 301 işçinin ölmesini önleyemedi.

Toplam 787 işçiden 486’sı sağ kurtarıldı. 2025 yılı itibarıyla, bu facianın müsebbiplerinden hiçbiri cezaevinde değil. En yüksek cezayı alan sanık olan ve Eynez Maden Ocağı’nın bağlı bulunduğu Soma Holding’in CEO’su Can Gürkan, faciada ölen madenci başına altı gün hapis yattıktan sonra, 2019 yılında tahliye oldu.

Euronews Türkçe’nin haberine göre,TBMM’ye faciadan iki hafta önce sunulan ve Eynez Maden Ocağı’nın güvenliğinin araştırılmasını öngören teklife red oyu veren milletvekillerinin olaydaki sorumluluğu da kamuoyunda sıklıkla tartışıldı.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 729
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Hüseyin İlhan

    15.5.2025 09:07:27

    İhtiyaç sahibi insanımıza dağıtılacak kömürü alan iktidar esasında bu canilerden kömür diye yarısını taş olarak lamış.Sayıştay bunu tespit ediyor amma iktidar kılını kıpırdatmıyor.Soygun,facia gırla amma vicdanları ara ki yok iktidarda.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

İBB soruşturmasında 13 şüphelinin tutukluluk hali devam edecek

İsrail "Gazze'deki işgali kalıcı hale getirecek" saldırıları da başlattı

İzmir için "turuncu", 18 şehir için "sarı" meteorolojik uyarı

Filistin’de 77 yıl sonra ''İkinci Nekbe'' - Filistin Devleti kurulsun, Nekbe son bulsun!

Demokratlar nihayet harekete geçti: Gazze için karar tasarısı sundular

KDP lideri Barzani: Biz bu süreci destekliyoruz

Ne işte, ne okuldalar

Bütçe disiplini kalmadı

İktidarın yasal kumarla derdi yok

Özel: Süreç şeffaf olsun

Türkiye’deki cezaevi nüfusu 24 ülkeyi geçti

Osmaniye'deki selde sürüklenen 8 araca ulaşıldı

Güvenlik korucuları hakkında MSB'den açıklama

Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü toplantıları sona erdi

Avrupa'daki 45 şehirde Gazze'deki soykırımda şehit olan Filistinlilerin isimleri okundu

ABD'ye izinsiz kurbağa embriyosu getirdi; 20 yıl hapisle yargılanıyor

Nisan ayında en çok ve an az konut satışı hangi şehirlerde oldu?

BM: Çatışma bölgelerinde 56 bin kayıp vakası kaydedildi

Pakistan, Hindistan'ın nükleer silah açıklamalarını kınadı

En Çok Okunanlar

Günün Ayet ve Hadisi

Demokratlar nihayet harekete geçti: Gazze için karar tasarısı sundular

Türkiye’deki cezaevi nüfusu 24 ülkeyi geçti

İktidarın yasal kumarla derdi yok

Nurdan Katreler

Filistin’de 77 yıl sonra ''İkinci Nekbe'' - Filistin Devleti kurulsun, Nekbe son bulsun!

Ne işte, ne okuldalar

Bütçe disiplini kalmadı

Özel: Süreç şeffaf olsun

KDP lideri Barzani: Biz bu süreci destekliyoruz

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.