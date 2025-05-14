11. yılında Soma Faciası: Sorumlular ceza aldı mı?

Geniş toplum kesimlerince, ağır ihmal ve çıkar odaklı iş anlayışı göz önüne alınarak ‘Soma Katliamı’ olarak adlandırılan facianın üzerinden 11 yıl geçti.

13 Mayıs 2014’te kömür madenciliğinin Ege Bölgesi’ndeki en önemli merkezlerinden biri olan Soma’da, ülke tarihinin en yıkıcı facialarından biri yaşandı. Madende yaşanan çöküntünün ardından yürütülen kurtarma çalışmaları, 301 işçinin ölmesini önleyemedi.

Toplam 787 işçiden 486’sı sağ kurtarıldı. 2025 yılı itibarıyla, bu facianın müsebbiplerinden hiçbiri cezaevinde değil. En yüksek cezayı alan sanık olan ve Eynez Maden Ocağı’nın bağlı bulunduğu Soma Holding’in CEO’su Can Gürkan, faciada ölen madenci başına altı gün hapis yattıktan sonra, 2019 yılında tahliye oldu.

Euronews Türkçe’nin haberine göre,TBMM’ye faciadan iki hafta önce sunulan ve Eynez Maden Ocağı’nın güvenliğinin araştırılmasını öngören teklife red oyu veren milletvekillerinin olaydaki sorumluluğu da kamuoyunda sıklıkla tartışıldı.