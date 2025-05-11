Hukuksuzluklar demokrasinin temelini derinden sarsıyor

İnovatif Stratejik Araştırmalar Merkezi (İNOSAM) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Avcı, ekonominin son yıllarda görülmemiş bir çöküş yaşadığını söyledi.

Avcı, yargı bağımsızlığına dair inancın neredeyse tamamen kaybedildiğini da söyleyerek, “Hukuksuzluklar, yargılamalarda adil olmayan kararlar, tutuklamalar... Bunlar, demokrasinin temellerini sarsıyor. Halk, adaletin sağlanacağına dair umudunu yitiriyor. Yolsuzluklar, artık gizlenemeyecek kadar yaygınlaşmış. Her gün, yeni bir skandal patlak veriyor ama hesap sormak bir yana, bu yolsuzluklar üstü örtülüyor. Devlet ihaleleri, kamu kaynaklarının peşkeş çekilmesi, bu ülkenin geleceğini çalıyor. Kanunsuzluklar, toplumun güvenliğini tehdit ediyor, suç oranlarını artırıyor” dedi. Ekonomik reformlar, adaletin yeniden tesis edilmesi, yolsuzlukların üzerine gidilmesi için acil adımlar atılmalıdır. Halk, bu hükümetten, kendisini bu karanlıktan kurtarmasını bekliyor. Şeffaflık, hesap verebilirlik ve adalet, yeniden inşa edilmelidir.” Ankara - Mehmet Kara

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