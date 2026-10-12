İngiliz milletvekili McDonnell: Soykırım devam ediyor! - İsrail'e tüm silah satışlarını durdurun!

İngiltere'de iktidarda bulunan İşçi Partisi Milletvekili John McDonnell, hükümetin İsrail'e karşı attığı adımları yetersiz bularak bu ülkeye tam yaptırım uygulanmasını ve ticaretin tamamen durdurulmasını istedi.

Avrupa Gazze için ayakta - Herkes İsrail zulmüne karşı çıksın

İngiltere'de, Gazze saldırıları nedeniyle İsrail'e karşı Ekim 2023'ten bu yana bazı kararlar açıklanırken bunların büyük çoğunluğu Temmuz 2024'te iktidara gelen İşçi Partisi hükümetleri döneminde alındı.

Keir Starmer liderliğindeki ilk İşçi Partisi hükümeti, göreve geldikten bir süre sonra İsrail'e silah satışı için verilen 350'nin üzerindeki lisansın yaklaşık 30'unu, bu lisansların doğrudan Gazze saldırılarında kullanıldığını belirterek askıya aldı.

Haziran 2025'te İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e yaptırım kararı alan, Eylül 2025'te ise Filistin Devleti'ni resmen tanıdıklarını duyuran Starmer, Ağustos 2026'da istifa etti ve Andy Burnham liderliğinde ikinci İşçi Partisi hükümeti kuruldu.

Burnham hükümeti de göreve gelişinden kısa süre sonra işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklama kararı aldı.

Bu kararın 6 ila 9 ay içinde yürürlüğe gireceğini duyuran Dışişleri Bakanı Ed Miliband ise Batı Şeria'da etnik temizlik yapıldığını ve İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin savaş suçu kanıtları taşıdığını söyledi.

Miliband, bu karardan kısa süre sonra yaptığı konuşmada ise "Bu ülkede ve dünyanın diğer yerlerinde Filistin halkının içinde bulunduğu durum karşısında derinden etkilenen ve öfkeye kapılan milyonlarca insana şunu söylemek istiyorum, sizi duyuyoruz. Haklıydınız." ifadelerini kullandı.

İktidar partisinin 30 yıllık milletvekili McDonnell, partisinin kurduğu hükümetlerin İsrail'e karşı son 3 yılda attığı adımları değerlendirdi.

"İsrail'e tam yaptırım uygulayın, tüm silah satışlarını durdurun"

Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e karşı atılacak adımlarla ilgili kampanyalar yürüttüklerini ve Filistin'e destek yürüyüşleri yaptıklarını anlatan McDonnell, "Ancak soykırım hala devam ediyor. Sokaklara geri dönüşümüzün sebebi, çocukların hala öldürülmesidir." dedi.

Gazze'de yapılan ateşkese rağmen İsrail saldırılarında yaklaşık 1700 Filistinlinin öldürüldüğünü hatırlatan McDonnell, "Yürüyüşlerimiz soykırımı durdurana ve İngiltere hükümetinin daha fazlasını yapmasını sağlayana kadar devam edecek." diye konuştu.

McDonnell, Miliband'ın Filistin destekçilerine yönelik kullandığı, "Haklıydınız" ifadesine işaret ederek, "Biz başından beri haklıydık. Doğruyu söyledik, o da bunu kabul ediyor. O zaman sınırlı yaptırımlar yerine İsrail'e tam yaptırım uygulayın, tüm silah satışlarını durdurun, Filistin Devleti'ni destekleyin ve Gazze'de zorluk yaşayan halkın ihtiyacı olan malzemeleri derhal gönderin." ifadelerini kullandı.

Eylem yapanların haklılığını kabul eden hükümetin işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimlerine karşı attığı adımlara değinen McDonnell, İsrail'e yaptırım uygulanması ve silah satışının sona erdirilmesinin yanı sıra İsrail'le tüm ticaretin durdurulması gerektiğinin de altını çizdi.

McDonnell, ancak bu şekilde soykırımın durdurulabileceğini ve Filistin Devleti'ne tam desteğin verilebileceğini vurguladı.