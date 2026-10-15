Trump: Erdoğan ne istersem yapar

ABD Başkanı Donald Trump, Alaska’ya hareket etmeden önce Washington’da Beyaz Saray önünde gazetecilerin sorularını cevapladı.
Yemen’deki Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik saldırıları ve ABD’nin olası müdahalesine ilişkin açıklamalarda bulunan Trump’a, Türkiye’nin de Husilere karşı yürütülecek sürece dahil edilip edilmeyeceği soruldu. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilişkilerini överek Ankara’dan destek isteyebileceğini belirten Trump, “Bildiğiniz gibi kendisi benim çok iyi bir dostum ve bunu yapabilirim. Türkiye Cumhurbaşkanı’na büyük saygı duyuyorum” ifadelerini kullandı. Trump, Erdoğan’ın olası bir talebine nasıl karşılık vereceğine ilişkin ise “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisinden ne istersem yapacağını düşünüyorum” dedi.
Haber Merkezi