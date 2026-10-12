Hukukçu-Yazar Philippe Sands: Gazze’ye sessiz kalmak ahlâksızlıktır

Alman Yayıncılar Birliğinin Barış Ödülü’nü alan hukukçu ve yazar Philippe Sands, törende yaptığı konuşmada Almanya’yı İsrail’e karşı tutumunda “ahlâksız bir sessizlik” sergilemekle suçladı.

Alman Yayıncılar Birliğinin Barış Ödülü'ne layık görülen hukukçu ve yazar Philippe Sands, Almanya’nın İsrail’e yönelik tutumunu eleştirdi. Frankfurt şehrindeki Pauls Kilisesi’nde düzenlenen törende Sands’a Alman Yayıncılar Birliğinin Barış Ödülü verildi. Alman Yayıncılar Birliği jürisi tarafından yapılan açıklamada, Sands’ın çağın en önemli entelektüel seslerinden biri olduğu ve adalet, barış, uluslararası hukukun kararlılıkla savunulması için mücadele ettiği belirtildi.

Ahlâksız sessizlik

Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre hukukçu ve yazar Sands de törende yaptığı konuşmada, Almanya’yı İsrail’e karşı tutumunda “ahlâksız bir sessizlik” sergilemekle suçladı. Sands, İsrail’in Filistinlilere karşı soykırım işleyip işlemediği konusunun “beyhude dikkat dağıtma manevrası” olmadığını ifade ederek, “Çeşitli uluslararası hukuk suçları arasında bir hiyerarşi yoktur.” dedi. Uluslararası hukuk ihlallerinin özellikle dostlar arasında dile getirilmesi gerektiğini vurgulayan Sands, “Bu antisemitizm değildir. İsrail karşıtlığı değildir. Bu gerçektir.” ifadesini kullandı.

Susmak çare değildir

Almanya’da tartışmaların kısıtlanmasını “endişe verici” olarak nitelendiren Sands, “Bu suçların gerçekliğini susturmak ahlâksızlıktır. Suçları kınamaya çalışanları susturmak da ahlâksızlıktır” diye konuştu. Almanya’nın birçok zulmü kınadığını aktaran Sands, “Ancak İsrail’e, Gazze Şeridi’ne ve Batı Şeria’ya ilişkin Alman sessizliği bugüne kadar yüksek seslidir.” ifadesini kullandı. Uluslararası hukuk ihlâlleri karşısında sessizliğin kırılması gerektiğini vurgulayan Sands, “Susmak yol değildir. Ne bir aile için, ne bir toplum için ne bir ülke için” dedi.