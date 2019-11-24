İB: Kulp'taki terör saldırısının sorumluları etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Muş'un Şenyayla bölgesindeki hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini, teröristlerin, Diyarbakır Kulp'ta 7 sivilin şehit olduğu saldırının sorumluları olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, İl Jandarma Komutanlığınca Muş Şenyayla bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Şenyayla bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli operasyon düzenlendiği, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, "Söz konusu Şenyayla/Dorsin terörist grubunun, 12 Eylül'de Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Agaçkorur köyünde 7 sivilin şehit edilmesi ve 10 sivilin de yaralandığı el yapımı patlayıcıyla (EYP) düzenlenen saldırının sorumlusu olduğu tespit edildi." ifadeleri yer aldı. Bölgede operasyonların sürdüğü kaydedildi. AA

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