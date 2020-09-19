İçişleri Bakanlığı: 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın ikna çalışmalarıyla, terör örgütüne 2014 ve 2015 yılında katıldığı tespit edilen 3 örgüt mensubunun Mardin ve Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

Açıklamada, yılbaşından bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının 157'e yükseldiği kaydedildi. AA

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