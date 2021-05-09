İkizdere köylüleri: Kesinlikle pes etmeyeceğiz

İkizdere’de taş ocağına karşı 74 gündür mücadele eden köylüler, “Bu dağlar, ağaçlar bizim, kesinlikle pes etmeyeceğiz” dedi.

İkizdere halkı ikna olmuyor

Rize’nin İkizdere ilçesinde Cengiz Holding tarafından taş ocakları kurulmak istenen İşkencedere’deki (Eski adıyla Eskencider) çevre kıyımı sürüyor. Vadi içinden ve derenin kenarından geçen eski patika yola vinç, dozer ve kamyon sokuldu. Köylülerin direnişi jandarma marifetiyle kırılırken, taş ocağı için yol açma faaliyetlerine girişildi. Ağaçlar kökünden koparıldı. Köyün içme suyunu sağlayan dereye hafriyat atıldı. Taş ocağı kurulduğunda bir dağ yok olacak. 74 gündür katliâma karşı direnen köylüler ise, “Bu dağlar, ağaçlar bizim, kesinlikle pes etmeyeceğiz” dedi.

Taş ocağına hayır

Vadi girişindeki çadırda başta Gürdere ve Cevizlik köylüleri olmak üzere İkizdereliler’in bekleyişi sürüyor. T24’deki habere göre, çadırın karşısındaki çay fabrikasının inşaatı Türk bayraklarıyla süslenmiş ve üzerine “Taş ocağına hayır, turizme evet. Bu güzel vadi yok edilemez” yazılı bir pankart asılmış. İnşaatın yanı başındaki yol, dereyi takip ederek, yokuş yukarı çıkıyor. Birkaç yüz metre sonra taş ocağı şantiyesi başlıyor. Girişte güvenlik oluşturulmuş. Jandarmalar önlem amacıyla bekliyor. Şantiyede yol açma faaliyeti devam ediyor. Vinçler, dozerler ve kamyonlar çalışıyor. Ağaçlar kökünden koparılırken, hafriyatın bir kısmı dereye atılıyor. Deredeki şırıldama sesi bu noktada kesiliyor. Dere içme suyunu karşıladığı için köylüler sularının çamurlu aktığından yakınıyor. Köylüler bütün heybetiyle yükselen dağın yok olacağını anlatıyor.

Ağaçları koparıp dereye atıyorlar

Avukat Yakup Okumuşoğlu, İyidere Liman Projesi’nin ÇED raporuna göre, var olan ocaklardan taş alınması gerektiği halde yeni ocak kurulduğunu belirterek, “Taahhütlerine uymuyorlar. Halka bilgi vermiyorlar. Bir gece önce senin olan arazi acele kamulaştırma kararı ile sabah elinden alınıyor” diyor. Okumuşoğlu, yönetmeliğe göre 25 hektarın üzerindeki şantiyede ÇED raporuna ihtiyaç duyulduğunu hatırlatıyor. Bu engeli aşmak için ruhsat alanının 24.9 hektalık parçalara bölünerek hülle yoluna gidildiğini belirtiyor. Okumuşoğlu, şöyle diyor: “Ağaçları koparıp dereye atıyorlar. Dere yatağını öldürdüler. Derede, endemik bir tür olan kırmızı pullu alabalık yaşar. Vadide geyikler, ayılar, domuzlar yaşıyor. Bu taş insan yaşamının olmadığı, doğal çeşitliliğin az olduğu yerden alınmalı”