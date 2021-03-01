İllerin risk kategorilerini belirlemede öne çıkan faktörler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, Kontrollü Normalleşme sürecine ilişkin paylaşımda bulundu. Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 kapsamında illerin risk kategorilerini belirlemede, 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayısı, PCR testlerinin pozitiflik ve yoğun bakımların doluluk oranı ile entübe hasta artışının dikkate alındığını bildirdi.

Bakan Koca, "Bilim Kurulumuz, illerin risk kategorilerini belirlemede 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayısı ile yapılan PCR testlerinin pozitiflik oranı, yoğun bakım doluluk oranı ve entübe hasta artışını dikkate aldı. Kademeli normalleşmek elimizde." ifadelerini kullandı. AA

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