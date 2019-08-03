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3 AĞUSTOS 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

İmamoğlu İBB'ye üç yeni isim atadı

03 Ağustos 2019, Cumartesi 14:33
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) yeni yönetim şekillenmeye devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Yazıcı’yı Genel Sekreter Yardımcısı, Sabriye Zuhal Bostan’ı Gıda ve Muhtarlıklar Daire Başkanı, Mansur Güneş’i de Güvenlik Müdürü olarak atadı.

Ataması yapılan isimler kimdir?

Murat Yazıcı

1977’de doğan Murat Yazıcı, 1998 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bitirdi. 2008 yılında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü’nde Kamu Yönetimi Uzmanlığı alanında yüksek lisansını tamamladı.

İş hayatına 1998 yılında Başbakanlık Satınalma Memuru olarak başladı. 2010 yılına kadar bu görevi sürdüren Yazıcı, 2010 yılında Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığında Şube Müdürlüğü yaptı.

2013-2014 yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı görevini üstlendi.

2014-2016 arası Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcılığına atandı. 2016-2018 tarihlerinde Aile, Sosyal Hizmetler ve Çalışma Bakanlığı’nda Bakanlık Müşavirliği görevini sürdürdü.

Zuhal Bostan

1960 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Bakırköy Lisesi ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldu. İstanbul Belediyesi ile 1979 yılında tanıştı-Piyasa Rayiç Şefi ve Sınıflandırma Komisyonu Başkanı olarak görev yaptı. Etüt -Tarife Komisyonu -İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Komisyonu üyelikleri ve İktisat Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

1991 yılından Müfettiş kadrosuna atanması ile İktisadi Teftiş Heyeti Müdürlüğü’nde Zabıta Müdürlüğü ve Teknik Elemanlarla sürdürülen Dış Denetim görevinde bulundu. İstanbul Belediyesi iç bünyesinde Birim Teftişlerinde görev aldı. 1998 Yılından beri İstanbul Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş olarak görevini sürdürmektedir.

Mansur Güneş

1967 Yılında Nevşehir’de doğan Mansur Güneş, 1981’de Polis Koleji’ne başladı. Koleji derece ile bitirip 1985 yılında Polis Akademisine kayıt oldu, 1989’da mezun olarak Aydın-Kuşadası ilçesinde 4 yıl süreyle karakol ve asayiş bürosunda çalıştı.

2000-2002 yıllarında Fransa Toulouse’da Polis Sosyolojisi üzerine ve AB Hukuku alanında master yaptı. 

Emniyet Genel Müdürlüğü’nde 2004 yılı ortasına kadar Avrupa Birliği Şube Müdürü olarak çalışıştı. Buradaki görevi sırasında, BM Barış Operasyonlarına seçilerek Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde BM Barış Gücü ile AB polis misyonlarında yerel polis yapısının oluşturulması, eğitilmesi ve denetlenmesi alanlarında çalıştı. 

2006 yılında Interpol Merkez Dairesi’nde Uluslararası Araştırma Şube Müdürlüğü yaptı. 2008 yılı Eylül ayında Tav Güvenlik Genel Merkezi Atatürk Havalimanı’nda Eğitim, Denetim ve Güvenlik Koordinatörü olarak göreve başlayıp, 2015 yılında Atatürk Havalimanı Tav Özel Güvenlik Koordinatörü olarak görevlendirildi.

Evli ve 1 çocuk babası olan Mansur Güneş, çok iyi derecede Fransızca ve ileri seviyede İngilizce bilmektedir.

Etiketler: İBB, atama, Ekrem İmamoğlu
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