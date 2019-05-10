İmamoğlu’nun oyları artacak

Kamuoyu araştırma şirketi MAK Danışmanlık’ın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, TV 5’de yayınlanan ve gazeteci Mustafa Yılmaz’ın sunduğu “Kulis Ankara” programına konuk oldu.

Kulat, “Yaptığımız anketin sonuçları, Ekrem İmamoğlu’na oy verme oranının artacağını gösteriyor” dedi. MAK Danışmanlık’ın 27-30 Nisan tarihleri arasında İstanbul’da 5 bin 500 kişi üzerinde yaptığı araştırmanın sonuçları, 23 Haziran’daki seçimde Ekrem İmamoğlu’na oy verenlerin oranının artacağını gösteriyor.

AKP’li seçmendeki umutsuzluk...

Kulat, sandığa gitmeyen % 17 oranındaki seçmenin % 20’sinin ise “Oy versem de bir şey değişmiyor” düşüncesiyle sandığa gitmediğini ve bu seçmenlerin, ağırlıklı olarak AKP’li seçmenler olduğunu kaydetti. Kulat, “Bir rahatsızlık ifade ediyor. Bakın, önemli bir ayrıntı, buradaki durum” dedi. Kulat, deneklere, o tarihlerde seçilmiş bir aday olarak gözüken “Ekrem İmamoğlu imajı”na dair soru da sorduklarını belirterek, “Ekrem İmamoğlu’nun imajına, Ekrem İmamoğlu’na oy verenden daha fazla kişi olumlu bakıyor. Ekrem İmamoğlu, imajını daha da güçlendirmiş. Onun için söylüyorum.” dedi.

‘Tercihim değişebilir’ diyor

Kulat, “Seçimin tekrarlanması durumunda politik tercihiniz değişir mi?” sorusuna ise deneklerin % 79’unun ‘Değişmez’ cevabı verdiğini, % 8’inin kararsız olduğunu, % 13’ünün ise ‘Evet, değişir’ cevabı verdiğini açıkladı. Bu verileri değerlendiren Mehmet Ali Kulat, “Bu fotoğraf doğru çıkarsa, Ekrem İmamoğlu’na oy verme oranının artacağını gösteriyor, bu veriler” dedi.

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Şaibeli sandıklarda Yıldırım önde

YSK’nın İstanbul belediye başkanlığı seçimlerini iptal ederken kendisinin onay verdiği işlemi geçersiz saydığı ortaya çıktı. Ayrıca şaibeye gerekçe sayılan ‘kamu görevlisi olmayan görevlilerin olduğu sandıklar’da AKP’nin adayı Binali Yıldırım önde çıkmış. Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya bugünkü yazısında, iddialara konu olan Maltepe ilçe seçim kurulu işlemleri üzerinden inceledi. Yazıya göre, Maltepe’deki 1089 sandıkta görevlendirilecek kamu görevlisinin iki katı oranında (yasa öyle emrediyor) isim kaymakamlık tarafından bildirilmemiş. Bununla birlikte Sarıkaya bazı ilçe başkanlarının “Nasıl olsa üç seçimdir aynı kurullarla hareket ediyoruz” diyerek elindeki arşiv listeyi kullandığını ve 24 Haziran seçimlerinde sandık görevi verdiği isimlerle yola devam ettiği bilgisini aktardı. Diken’in haberine göre, Sarıkaya YSK’nın son hükmünün gerekçesini de şöyle anlattı: “Sonuçta 31 bin 124 sandıktan iptale konu gerekçede gösterilen 212’sinin kamu görevlisi olmadığına hükmedilmiş. Her bir sandıkta 300 civarında oy kullanıldığı için, sandık sayısı bununla çarpılmış, çıkan sayı İmamoğlu ve Yıldırım arasındaki 13 bin 729’dan fazla olacağı varsayılarak seçimin iptaline karar verilmiş. Bu sandıkların ağırlıklı bölümünde Yıldırım’ın önde olması da dikkate alınmamış.”