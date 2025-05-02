İş dünyasından AB çağrısı: Müzakere süreci bir an önce canlandırılmalı

İŞ ADAMLARI, AB HUKUK NORMLARIYLA ÇELİŞEN UYGULAMALAR YÜZÜNDEN DURMA NOKTASINA GELEN MÜZAKERELERİN BİR AN ÖNCE BAŞLATILMASINI İSTİYOR.

EKONOMİK CANLILIK İÇİB AB ŞART - ÇALKANTILI DÖNEMDEN AB İLE ÇIKARIZ

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, AB ile vize ve ticaret problemlerinin çözümü için güçlü bir müzakere süreci çağrısı yaptı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisinin nisan ayı olağan toplantısında konuşan, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Orta Doğu’daki çatışma ve istikrarsızlıktan ABD Başkanı Donald Trump’ın ilan ettiği ticaret savaşlarına kadar birçok alanda yaşanan gelişmeler nedeniyle dünyanın çalkantılı bir dönemin içinden geçtiğini belirtti. Küresel ticaretin ciddi risk altında olduğunu belirten Bahçıvan, “Ülkeler yeni yatırımları kendisine çekmek için büyük bir rekabet içerisinde olacak ve Türkiye de kendisini buna hazırlamak durumunda” dedi.

Bahçıvan, küresel ticaret sisteminin alt üst olduğu ve tüm dünyada pazarlık siyasetinin öne çıkacağı bir dönemde olunduğunu işaret ederek, Avrupa Birliği (AB) ile yaşanan vize sorununun artık ertelenemez bir hâl aldığını söyledi.

Vize problemi kalıcı olarak çözülmeli

Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye için çok önemli bir ihracat pazarı olmakla beraber, Türkiye’nin de AB için beşinci büyük ihracat pazarı olduğuna dikkati çeken Erdal Bahçıvan, şunları kaydetti:

“Türkiye’nin bu ekonomik gücünün yanına bile yaklaşamayan bazı ülkeler maalesef AB’ye vizesiz seyahat ederken, AB ile 30 yıllık bir gümrük birliği bulunan ülkemizin vatandaşları, vize alabilmek için aylarca beklemek zorunda kalıyor. Artık hem ABD pazarında oluşabilecek fırsatları değerlendirmek hem de başta vize sorunu olmak üzere, AB ile Gümrük Birliği, Serbest Ticaret Anlaşmaları gibi tüm konularda yaşanmakta olan sorunları kalıcı olarak çözüme kavuşturabilmek için çok daha güçlü bir müzakere süreci yürütmek zorundayız.”