Isparta, Bediüzzaman Mevlidi’ne hazır

Yeni Asya Gazetesi Isparta Temsilciliği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Bediüzzaman Mevlidi, 23 Haziran Pazar günü öğle namazını müteakip Isparta Terminal Camii’nde gerçekleştirilecek.

Yeni Asya Gazetesi Isparta Temsilciliği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Bediüzzaman Mevlidi, 23 Haziran Pazar günü öğle namazını müteakip Isparta Terminal Camii’nde gerçekleştirilecek. Hazırlıkların tamamlanmasıyla, tanıtım ilânlarıyla caddeler süslendi. Mevlidde Hz. Peygamber (asm) olmak üzere, Sahabe-i Kiram, Tabiin, Tebe-i Tabiin, Eimme-i Mezahibin, Ulema-i Kiram, Evliya-i İzam, hususan Bediüzzaman Said Nursî, ahirete intikal eden Risale-i Nur Talebeleri ve Ümmeti Muhammed (asm) için Mevlid-i Şerif tilâvet edilecek. Mevlid açılış konuşmasını Yeni Asya Gazetesi yazarlarından ve Isparta Yeni Asya okuyucularımızdan Halil Elitok yapacak. Gıda kermesinin de olduğu programda gazetemiz yazarlarından Raşit Yücel, Mustafa Öztürkçü, Ahmet Özdemir, Süleyman Kösmene, Rıfat Okyay ve Ali Vapurlu kitaplarını imzalayacak.

Üstadın 3 cihetle memleketi: Isparta

Isparta Yeni Asya Temsilcisi Mithat Yanmaz Isparta’nın Üstad Hazretleri için öneminden bahsederek şunları söyledi: “Üstad Hazretleri biliyorsunuz Barla’ya sürülüyor. Barla’ya gönderildiğinde ilk Muhacir Hafız Efendi’nin evinde kalıyor. O zamanlar da köylerde köy odaları var. Üstadın Barla’daki evinde de köy odası var, orayı biraz temizliyor ve orada kalıyor. Temel eserleri yani Mektubatı, Lem’aları, Sözleri burada yazıyor. Barla’da da 8 sene kaldıktan sonra Isparta’ya getirtiliyor. İşte insanlar da bu yüzden Isparta’ya gelmeli. Üstad Hazretleri Isparta için ‘taşıyla, toprağıyla mübarektir’ ve Risale-i Nurlar’ın yazıldığı yer olduğundan dolayı ‘Medresetüzzehrası’dır diyor. Üstad Hazretleri 1953’ten sonra tekrar Isparta’ya geliyor ve şimdi herkesin ziyaret ettiği Fitnat Hanımın evinde kalıyor, ilk medrese hayatını da talebeleriyle birlikte burada başlatıyor.

Ayrıca biliyorsunuz Üstad: “Isparta 3 cihetle memleketimdir” diyor. İşte Isparta’nın Risale-i Nur’da böyle bir farklılığı var. Onun için insanlar buraya mevlid olmasa da geliyor. Ama mevlidimiz de bir vesile oluyor. Burada hizmet veren bütün cemaatlerle bu mevlidi yapalım dedik, fakat onlardan müsbet bir cevap alamadık. Onun için biz de karar verdik, Yeni Asya olarak tek başımıza yapacağız dedik Allah’ın izniyle de 2013’ten bu yana yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz.”

Şahs-ı maneviyi kuvvetlendirmek için

Bediüzzaman Hazretleri’nin ‘mübarek bir vatanım ve çok kıymettar kardeşlerimin dahi sevgili vatanı’ olarak bahsettiği Isparta’da, Üstadımızın anılması için geleneksel olarak Isparta Bediüzzaman Mevlidi düzenliyor. Bunun bilinciyle buraya gelecek olan kardeşler, ağabeyler ve ablalar olarak hem Isparta’yı kuvvetlendirelim, hem de Risale-i Nur’un okunduğu her yere umut kaynağı olalım. Şimdi de Bediüzzaman Hazretleri’nin vefatının 59. Yılında biz Nur Talebeleri bu şehri tekrar nurlandırmak, Medreset-üz Zehra’yı ihya etmek ve uhuvvetli kardeşlerimizle şahs-ı manevîyi kuvvetlendirmek için Isparta Mevlidi’nde buluşalım. Isparta

HABER: Kübra Ünüvar-Hayrunnisa Açıkbaş