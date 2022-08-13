İşsizlik hesaplama yöntemi güncellenmeli

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkan Mehmet Balık, işsizlik rakamlarının belirlenmesinden kullanılan yöntemler bugün birçok ülke tarafından terk edilerek çağ dışı kaldığını belirterek, TÜİK’nin işsizlik hesaplama yöntemini güncellemesi gerektiğini ifade etti.

TÜİK İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 136 bin kişi azalarak 3 milyon 541 bin kişi olduğunu, işsizlik oranının ise 0,3 puanlık azalış ile yüzde 10,3 gerçekleştiğini bildiren Mehmet Balık, “15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre değişim göstermeyerek %20,4 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %16,3, kadınlarda ise %27,9 olarak belirlendi. Çarpıtılmış ve manipüle edilmiş şekilde veri açıklamayı alışkanlık haline getiren TÜİK’in işsizlik rakamları da yurttaşların gerçekleri öğrenmemesi için çaba göstermektedir” dedi. Ankara - Ahmet Terzi

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