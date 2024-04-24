Bu ihale düzeniyle kamuda tasarruf olmaz

Yazar Eser Karakaş, “Sayıştay ve ihale sistemini tartışmadan kamuda tasarruf olmaz” başlıklı bir yazı yazdı.

Artı Gerçek’te yazan Karakaş, “Kamuda tasarruf yapısal reformlar gerektiriyor, Sayıştay’ı gerektiğinde yasal değişiklik dahi yaparak gerçek bir performans değerlendirmesi yapacak hale getirmek, ölçülü bir yerindelik denetiminin önünü açmak, kamu ihale sistemini rekabete ve dahi belirli bir eşik değerin üzerinde AB rekabetine açmak, bu iki önlem acilen alınmadan Türkiye kamu maliyesinin istikrara (sürdürülebilir çok düşük bütçe açıkları) kavuşması mümkün değil. Araba saltanatı, uçak filosu ile mücadele psikolojik-popülist öneriler, anlamsız değil, dikkatleri israfa çekiyor tabii ama kamuda tasarruf bakanların işlerine bisiklet ile gitmesi ile gerçekleşecek bir iş değil” dedi. Haber Merkezi

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