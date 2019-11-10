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10 KASIM 2019 PAZAR - YIL: 50

'İstanbul'da aranan 17 şahıs yakalandı'

10 Kasım 2019, Pazar 11:29
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il ve 5 bin 646 noktada, 69 bin 246 personelin katılımıyla "Güven Huzur-6" uygulaması yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla; kamu kurum ve kuruluşları civarında, stratejik öneme haiz bölgelerde, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu toplu taşıma araçları, duraklar, otogarlar, tren garları, havaalanları, deniz ulaşımı, meydanlar, alışveriş merkezleri, park ve bahçeler, metruk binalar ile bunun gibi yerlerde emniyet, jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından dün uygulama gerçekleştirildi.

Ülke genelinde 5 bin 646 noktada, 69 bin 246 personelin katılımıyla yapılan uygulamalarda 699 bin 602 kişi kontrol edildi. Çeşitli suçlardan aranan 1476 zanlı yakalandı.

Kontrollerde, 13'ü çocuk olmak üzere 31 kayıp şahsa ulaşılırken çeşitli suç ve ihlallerden 1958 şahsa adli-idari işlem yapıldı, 104 kişi gözaltına alındı.

Denetimler kapsamında 218 bin 67 araç kontrol edildi ve 6 bin 464 aracın sürücüsüne işlem yapıldı. 91 aranan araç tespit edilirken, 1510'u trafikten men edildi. 11 bin 484 metruk binanın kontrol edildiği denetimlerde, 31 bin 773 umuma açık iş yeri denetlendi. Ayrıca 229 umuma açık iş yerine işlem yapılarak 10 iş yeri kapatıldı.

Öte yandan denetimlerde 27 ruhsatsız tabanca, 27 ruhsatsız av tüfeği, 18 kurusıkı tabanca, 365 mermi, 10 kesici/delici alet, uyuşturucu, kaçak sigara ve içki ele geçirildi.

'İstanbul'da aranan 17 şahıs yakalandı'

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordinesinde gerçekleştirilen uygulamaya, ilçe emniyet müdürlüklerinin yanı sıra Asayiş, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Deniz Limanı, Narkotik Suçlarla Mücadele, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı şube müdürlüklerinin personelleri katıldı. Uygulamaya özel harekat polisleri de destek verdi. 

Kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında yapılan uygulama kapsamında, Genel Bilgi Toplama (GBT) sistemiyle şüpheli şahısların kimlik kontrolleri yapıldı. Bazı şüphelilerin üstleri ve araçları arandı. Araçların aranmasında uyuşturucu köpekleri de kullanıldı.

Genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla gerçekleştirilen çalışmada, 25 bin 33 kişinin kimlik kontrolü yapılırken, 17 aranan şahıs ile 82 yoklama kaçağı yakalandı.

Uygulamada, çeşitli marka ve modellerde 5 silah, bir kurusıkı tabanca ve 4 gram uyuşturucu ele geçirildi. 

Ayrıca, 4 bin 350 araç denetlenirken, 260'ına işlem yapıldı, trafik güvenliğini tehdit eden 35 araç trafikten men edildi.

Bu kapsamda, 434 metruk bina ile 207 iş yerinde de denetim yapıldı, 17 iş yerine işlem uygulandı. 

Türkiye Güven Huzur-6 uygulamasında kişilere 150 bin 218 lira para cezası kesildi.

AA

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