İstanbul’da halk otobüsü krizi yaşandı

Yaklaşık 2 milyon yolcu taşıyan İstanbul Özel Halk Otobüslerinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 6 milyar lirayı bulan alacaklarını uzun süredir ödememesi nedeniyle kontak kapatması, şehirde toplu ulaşımda büyük aksamalara yol açtı.

Özellikle aktarmaların yapıldığı Avrupa Yakası’nda Mecidiyeköy’de, Anadolu Yakası’nda da Uzunçayır ve Kozyatağı’nda vatandaşlar duraklarda yoğunluk oluşturdu. Kriz, belediye ile özel halk otobüsleri arasında sağlanan anlaşmayla çözüldü. Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası, yapılan görüşmelerin ardından eylemin sona erdiğini ve otobüslerin yeniden seferlere çıkacağını duyurdu. Haber Merkezi

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