IMF Türkiye’nin notunu ikinci kez düşürdü

Uluslararası Para Fonu (IMF) Ekim 2026 Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nda Türkiye’nin büyüme, enflasyon, cari işlemler dengesi ve işsizlik oranlarına ilişkin güncel öngörüler açıklandı.

IMF, 8 Temmuz’da gerçekleştirdiği güncellemede Türkiye’nin 2026 yılı büyüme beklentisini yüzde 3,4’ten yüzde 2,9’a indirmişti. Ekim raporunda ise tahminini 0,2 puan daha aşağı çekerek yüzde 2,7 olarak belirledi. Böylece 2026 büyüme öngörüsü, temmuz öncesindeki yüzde 3,4 seviyesine kıyasla toplam 0,7 puan gerilemiş oldu. AA

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