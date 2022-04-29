DEVA PARTİSİNİN “SEÇİME LOGOMUZLA GİRECEĞİZ” KARARINA 6’LI MASADAN GELEN YORUMLAR: PROBLEM YOK.

ORTAK ÇALIŞMAYI ETKİLEMEZ

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay ve Özgür Özel: “Ortak çalışma planımızı etkilemez. Masa, ittifak ve demokrasimiz bakımından sorun görünmüyor. İttifak partileri aynı ittifak içinde kendi logolarıyla yer alıyorlar. Millet İttifakı 6 partiye çıkabilir.”

AKLIN YOLU BİRDİR

SP Sözcüsü Birol Aydın: “DEVA’nın açıklaması ittifak içinde ittifakın önünü kesmez. Seçim hattına girildikçe köprünün altından daha çok su akacak. Seçeneklerden hangisi uygun olursa, onun etrafında aklın yolu birdir denilerek mutabakata varılacak.”

EN DOĞRU STRATEJİ NEYSE...

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan: “Partiler herhangi bir ittifak içinde bulunduklarında da logoları oy pusulasında yer alabiliyor. Mecliste sayısal olarak en iyi sonucu ne verecekse en doğru strateji odur. ‘Ben’ değil, ‘Biz’ diye konuşma zamanıdır.”

LOGO ZATEN GEREKİYOR

Siyasî analist İbrahim Uslu: “Kendi logosuyla seçime girmek ittifaktan uzaklaşmak anlamına gelmiyor. Zaten yasal olarak ittifakın parçası olabilmek için bir partinin en az 41 ilde kendi logosuyla girmesi gerekiyor.”

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İttifakta sıkıntı yok

Demokrasi ve Atılım Partisi’nin seçime kendi ismi ve logosuyla girme kararı ile ilgili muhalefet, ittifakta sıkıntı olmadığı yorumunda bulundu.

Ali Babacan liderliğindeki Demokrasi ve Atılım Partisi’nin (DEVA) seçime kendi ismi ve logosuyla girme kararı geniş yankı uyandırdı. Konuyla ilgili açıklama yapan Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan başta Genel Başkan Ahmet Davutoğlu olmak üzere parti yetkililerinin bir süredir “Bir siyasi partinin seçime girmek için kurulduğu vurgusu” yaptığını hatırlattı. “Gelecek Partisi de logoyla seçime girecek mi” sorusuna ihtiyaç olmadığını söyleyen Özcan, “Çünkü partiler herhangi bir ittifak içerisinde bulunduğunda da logoları oy pusulasında yer alabiliyor” dedi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Bu ittifakla ilgili bir sıkıntıya işaret etmiyor çünkü ittifak partileri aynı ittifak çerçevesinin içinde kendi logolarıyla yer alıyorlar. Şu ana kadar Millet İttifakı 4 partiden oluşuyor, 6’ya genişleme potansiyeli var” ifadelerini kullandı.

Açıklamalar tezat değil

CHP, İYİ Parti, SAADET, DEVA, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi’nin oluşturduğu masanın altılı şekilde devam edeceğini hatırlatan Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın’a göre bu masa çevresinde bütün seçenekler, hem Millet İttifakı’nın en yüksek sayıda milletvekiline ulaşması hem de masada bulunan partilerin kendi tüzel kişiliklerini en yüksek şekilde temsil edecek milletvekili sayısına ulaşması doğrultusunda gözetilecek. DEVA lideri Babacan ile SAADET lideri Temel Karamollaoğlu’nun açıklamalarının birbirine tezat olmadığını söyleyen Aydın, seçime giden süreçte önlerine birçok verinin geleceğini belirterek, “Üç ya da beş seçenek var. Yerine göre altı seçenek de oluyor. Bu seçeneklerden hangisi uygun olursa, onun etrafında aklın yolu birdir denilerek mutabakata varılacak” dedi.

Ortak sorumluluk yüklenmemiz gerek

Gazete Duvar’ın haberine göre, seçim hattına girildikçe köprünün altından daha çok su akacağını belirten Aydın, “Babacan’ın seçim açıklaması ittifak içinde ittifakın önünü kesiyor mu?” sorusuna şöyle cevap verdi: “Kesmez. Bu masa etrafında bulunanlar, bu masanın ortak kazanımı ve kendi kazanımlarının bileşkesi üzerinde bir arayış içerisindeler. Hiçbir siyasi parti bugünden, ‘ben şunun içindeyim ya da dışındayım’ diyemez. Çünkü süreç, veriler üzerine bina edilecek. Fotoğrafın bütünü önemli, ortak sorunlarımız var ve ortak sorumluluk yüklenmemiz gerekiyor.”

Azami iş birliği sürecek

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Sayın Babacan masadaki partilerle bir sorun olmadığını ve azami iş birliğinin süreceğini söyledi. Biz geçmişte seçimlere Millet İttifakı olarak girdik: CHP ayrıydı, İYİ Parti ayrıydı, Saadet Partisi ayrıydı. Bunlar olacaktır, böyle olur, çatı partisi olur, formül çok” ifadelerini kullandı. Altay, “Sayın Babacan 6’lı masa ile ilgili sorun olmadığını; güç ve işbirliğinin süreceğini söylediği için masa, ittifak ve demokrasimiz bakımından sorun görünmüyor” dedi. Siyasi analist İbrahim Uslu da DEVA’nın kararının ittifakla ilgili olmadığını belirterek, şu yorumu yaptı: “DEVA, tıpkı geçen seçimde CHP ve İYİ Parti’nin yaptığı gibi kendi logosuyla seçime girecek. Kendi logosuyla girmek ittifaktan uzaklaşmak anlamına gelmiyor. Zaten yasal olarak ittifakın parçası olabilmek için bir partinin en az 41 ilde kendi logosuyla girmesi gerekiyor.”

Haber Merkezi