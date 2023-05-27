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27 MAYIS 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

JİTEM davasında hepsi beraat etti

27 Mayıs 2023, Cumartesi
Ankara JİTEM Davası’nda aralarında Mehmet Ağar ve Korkut Eken’in de olduğu tüm sanıklar hakkında beraat kararı verildi.

Ankara ve çevre kentlerde 1993-1996 yılları arasında Altındağ Nüfus Müdürü Abdülmecit Baskın’ın da aralarında olduğu 19 kişinin ölümüyle ilgili açılan “JİTEM” (Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele) davasının 7’nci duruşması Ankara 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Dosyada 19 sanık bulunuyor: Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Özel Harekat Daire Başkanı İbrahim Şahin, eski özel harekat polisleri Korkut Eken, Ayhan Çarkın, Ayhan Akça, Ercan Ersoy, Ahmet Demirel, Enver Ulu, Ziya Bandırmalıoğlu, Ayhan Özkan, Seyfettin Lap, Uğur Şahin, Alper Tekdemir, Yusuf Yüksel, Abbas Semih Sueri, Lokman Külünk, Mahmut Yıldırım, Nurettin Güven ve Muhsin Korman. gazeteduvar’ın haberine göre,  Sanık avukatları iddia makamının mütalaasına iştirak ettiklerini belirterek sanıkların beraatlerini talep etti. 

2013’te açılmıştı

Mahkeme tüm sanıkların beraatine karar verdi. 19 kişinin öldürülmesiyle ilgili soruşturma 2011 yılında başlamış, 19 Aralık 2013’te dava açılmış ve bu dava 2019 yılında sonuçlandırılmıştı. İstinaf mahkemesi 5 Nisan 2021’de Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin sanıklar hakkındaki beraat kararını bozması üzerine dava yeniden görülmüştü. Sanıklar “cürüm işlemek için oluşturulan silahlı teşekkülün faaliyeti kapsamında insan öldürmek” suçlarından yargılanıyordu. Altındağ Nüfus Müdürü Abdülmecit Baskın’ın oğlu Eren Baskın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Ankara 1. Ağır C. M görülen ve katledilenler arasında Babam Mecit Baskın’ın da bulunduğu ‘Faili meçhul cinayetler’ davasında tüm delillere rağmen sanık Mehmet Ağar, Korkut Eken, İbrahim Şahin ve özel harekat polisleri hakkında bu gün yine beraat kararı çıktı! Çok üzgünüm” diye yazdı.

Sedat Peker’in yayımladığı video

2019 yılında alınan beraat kararı 2021 yılında bozulmuş ancak yayımlanması Sedat Peker’in yayımladığı bir videonun ardından gelmişti. Peker, Mehmet Ağar’a suçlamalar yöneltmiş, gazeteci Uğur Mumcu suikastinde Mehmet Ağar’ın rolü olduğunu öne sürerek “Öldürüldüğü zaman yazdığı yazılara bakın. Hep terör bölgelerinde uyuşturucu tarlaları olur ve silah ticareti. Şehit olduğunda yanına ilk gelen kim? Mehmet Ağar. Katil hep ilk gelir” demişti.

Haber Merkezi

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