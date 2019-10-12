SİYASîLER VE KAMUOYU, BARIŞ PINARI OPERASYONUYLA İLGİLİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE TRUMP ARASINDA BİR MUTABAKAT YAPILIP YAPILMADIĞINI MERAK EDİYOR.

ÜLKEMİZ YENİDEN BİR ATEŞ ÇEMBERİ İÇİNDE

Demokrat Parti Lideri Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iktidarın topyekûn politik tercihleri ile ülkemizin yeniden bir ateş çemberinin içine düşürüldüğünü belirterek, “Anlaşılıyor ki ABD ile bir takım konularda mutabık kalınmış. Bunlar kamuoyu ile paylaşılmalı” dedi.

OPERASYON KÜRT MESELESİNİ ETKİLEYECEK

Stratejİst, güvenlik uzmanı Nihat Ali Özcan da konuyu değerlendirirken, “Siyasî açıdan baktığımızda Erdoğan’la Trump arasında sanki bir anlaşma varmış gibi gözüküyor. Bu mesele hem Türkiye’deki Kürt meselesini, hem de Kürtlerin içinde bulunduğu pozisyonu ciddî anlamda etkileyecek bir gelişme” diye konuştu.

***

Kamuoyu açıklama bekliyor

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Anlaşılıyor ki ABD ile bir takım konularda mutabık kalınmış. Bunlar kamuoyu ile paylaşılmalı” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, iktidarın topyekûn politik tercihleri ile yeniden bir ateş çemberinin içine düşüldüğünü belirterek, “İhsan Sabri Çağlayangil’in veciz ifadesi ile ‘Ortadoğu’da bir yemek davetinde dâvetli listesinde değilseniz, menüdesinizdir. Tüm millî güç unsurlarını sevk ve idare etmeliyiz. Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere kapsayıcı bir dille hareket edilmesi son derece önemli” dedi. “Türkiye başta olmak üzere ülkenin başat ülkeleri nezdinde bu coğrafyada ne kadar az silâh ürerse herkesin faydasınadır” diyen Gültekin Uysal şunları söyledi: “Ortadoğu belirli nüfuz alanlarına ayrılmış halde, fakat bu coğrafyada asırlardır hüküm sürmüş bir devlet olarak bizim büyük sorumluluklarımız var. Anlaşılıyor ki ABD ile bir takım konularda mutabık kalınmış. Bunlar kamuoyu ile paylaşılmalı. Türkiye’nin tehdit algıları içerisinde birincili PYD ve PKK, fakat IŞİD’in varlığı da bölgede ve operasyonda önemli bir nokta. Suistimal edilebilir bir takım propagandalar görüyoruz. Ne devletimizin ne bizlerin aklında bir ilhak, işgal planı yoktur.” Ankara

Yanlışlardan ders çıkarılmalı

Twitter paylaşımında, “Yanlışlar nedeniyle, PKK/PYD’nin terör örgütünün bir özerk alana hakim olmaya başladığını gördük” diyen DP Genel Başkanı Uysal şunları yazdı: “Akıl tazelemeye ihtiyaç var. Yanlışlardan ders çıkarmalılar. Kaynakların çar çur edildiği bir dönem yaşadık. Kaynaklar artık heba edilmemeli. Türkiye yatırıma doyduğu için yatırımı kısıyoruz diyen Maliye Bakanı daha gerçekçi ve riskleri azaltan planlar yapmalı. Sayın Cumhurbaşkanı tarafından muhalefet liderlerinin bilgilendirilmesi önemli. Ancak sürecin her kademesinde bilgi vermeleri gerekir. Bu coğrafyada mazlûmların ıztırabını duyan yegane ülke Türkiye’dir. Kafkaslardan Balkanlara gözyaşlarını biz silebiliriz. Yemen’de sivillere saldıranlar Türkiye’yi terörle mücadelesinde kınama gafletindeler. Diplomatik misyonda seviyenin düştüğü aşikâr. Bu tek başına başarısızlıkta belirleyici olmaz, ama katkısı yadsınamaz.”

İç politikaya alet ediliyor

Ekonominin kırılganlık bir kriz olduğu bir dönemde operasyonun risklerinin iyi değerlendirilmesinin altını çizen Uysal, “Ümit ediyorum ekonomi konusunda bundan sonra daha dikkatli davranacaklardır. “‘Türkiye çok aktif dış politika üretiyor’ derlerken Rahmetli Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel güzel bir cevap vermişti; aktif-pasif değil doğru dış politika izlemek gerekiyor. Dış politika mevzu olduğunda çok zaman zafiyete düşüldü. Sanki AKP’nin şahsî meselesi gibi lanse edildi, iç politikaya araç edildi” dedi.

Haber: Fatih Karagöz

***

Anlaşma varmış gibi gözüküyor

Stratejist, güvenlik uzmanı Nihat Ali Özcan, operasyonla ilgili en kritik sorunun ABD’den gelen ‘karışık sinyaller’ olduğunu söylüyor. Türk askerinin PKK’yla şehir çatışmasına girmesinin kaçınılmaz olduğuna dikkat çeken Özcan, “Her askerî harekât bir politik hedefi gerçekleştirmek için yapılır. Şimdi bu yapılan harekâtla, sonuç beklenilen politik hedef arasında bir orantı var mı, şu anda onu kestirmek mümkün değil. Çünkü araya diplomatik bazı görüşmeler girdi. Trump, Erdoğan’ı Amerika’ya dâvet etti. Dolayısıyla arada yaklaşık bir aylık bir süre var. Bu operasyon anlaşıldığı üzere sınırların içinde mi kalacak, yani 120 kilometre 25-30 kilometre derinlikte mi kalacak, yoksa sahadaki askerî gereklilikler askerleri ister istemez daha fazlasını yapmaya mı zorlayacak? Onu sahadaki şartlar belirleyecek. Ama siyasî açıdan baktığımızda Erdoğan’la Trump arasında sanki bir anlaşma varmış gibi gözüküyor. Bu mesele hem Türkiye’deki Kürt meselesini hem de Kürtlerin içinde bulunduğu pozisyonu ciddî anlamda etkileyecek bir gelişme” açıklamalarında bulundu.