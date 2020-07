Kanal İstanbul daha fazla etkilenecek

İstanbul depremi için son zaman diliminde olduğumuzu belirten Prof. Dr. Naci Görür, “7.2’lik bir deprem Kanal İstanbul’da en az 8, bazı yerlerde 9 olarak hissedilecek” dedi.

Deprem ülkesi Türkiye’nin batısında büyük İstanbul depremi kapıdayken, doğusunda da son zamanlarda meydana gelen depremlerde can kayıpları yaşandı. T 24’deki habere göre Türkiye’nin deprem gerçeğinin boyutlarını değerlendiren Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, “İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz, artık deprem ne zaman olacak diye sormaya gerek yok” diye konuştu. “Deprem çalışmalarında fazla yol alamadık” diyen Görür, “Deprem olmadığı zaman gündeme gelmiyor. Türkiye toprakları yüzde 90 boyutunda, dünyanın en tehlikeli aktif fay kuşaklarını içeriyor. Yani bizim ülkemizde yaşamak demek, her an depremle karşı karşıya olmak demektir. En az Japonya kadar tehlikeli bir ülkede yaşadığımıza göre, deprem gerçeğini göz ardı etmememiz gerektiğini düşünerek bir yaşam şekli oluşturmayı aslında planlıyorum” şeklinde konuştu.

Ne yönetimde, ne halkta deprem kültürü yok

“Ne yönetimde, ne halkta deprem kültürü yok” diyen görür şöyle devam etti, “Depremden ölmek kader değildir. Deprem olmadan depremi öngörmek mümkündür. Periyod olarak hangi zaman diliminde gerçekleşeceğini biz bilim insanları halka duyurabiliriz. Madem tehlikeyi önceden öngörebiliyoruz, neden önlem almayalım. Depremi engelleyemeyiz ama, depremin vereceği hasarı en aza indirecek çalışmaları yapabiliriz” dedi.

Bir de tsunami tehlikesi var

Prof. Naci Görür, İstanbul’a yapılması planlanan Kanal İstanbul hakkında görüşlerini dile getirdi. “Kanal İstanbul’a bir yer bilimci olarak karşıyım” diyen Kanal İstanbul’un özellikle Sazlıdere kısmındaki bölgenin çok riskli olduğunu ifade etti. Görür, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kanal İstanbul’un altında yer alacak kayaçlar heyelan yapmaya müsait. Şu anda çalışmayan heyelanlar bile deprem sırasında aktifleşebilir. Bunları durduracak teknoloji yok. Burada aktif fayların dışında eski faylar da mevcut. Biz Marmara’da deniz araştırmaları yaparken, kanalın Marmara’ya açılan kısmında canlı faylar tesbit ettik. Ve bunlar deprem beklediğimiz Kumburgaz Fayı ile açı yapabilecek şekilde. Orası 7.2 büyüklüğünde deprem üretirse, kanalı dolduran heyelanları harekete geçirir. Orada bulunan faylar depremin etkisini artırır. 7.2 büyüklüğünde bir deprem Kanal İstanbul’da en az 8, çoğu yerde 9’a çıkacak. Bir kanalın buna dayanması mümkün değil. Bir de orada 6 metrelik tsunami tehlikesi var.”