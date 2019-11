Kılıçdaroğlu: En temel sorun liyakat sisteminin çökmesidir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iş insanları ile düzenlenen toplantıda konuşuyor.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından başlıklar şöyle:

"İş dünyası diyor ki 'Bürokrasi projeleri ciddiye almıyor' diyor. Yukarıdan gelecek emirleri dikkate alır. Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşadığı en temel sorun liyakat sisteminin çökmesidir.

Bürokrasi Türkiye’yi yönetmeye kalkmaz. Bütün gelişmiş ülkelerde durum böyledir. Liyakati yok ederseniz her şeyi darmadağın edersiniz. Hukuk ne demektir? Benim can ve mal güvenliğimi sağlayan kurallar bütünüdür. Benim can ve mal güvenliğim yoksa yabancı sermaye neden gelsin? Hiçbirimizin Türkiye’de can ve mal güvenliği yoktur. Siyasi iktidar ‘Ben bunu cezalandırmak istiyorum’ derse avukatınız neden tutuklandığınızı bile bilemezsiniz. Bu hukuk mudur? Benim neden can ve mal güvenliğim yok?"