Kongrede fikir, uhuvvet ve heyecan bir aradaydı

Ankara’da düzenlenen 18. Risale-i Nur Kongresi, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Cumartesi günü başlayan kongre programında, altı farklı masada gün boyu süren yoğun bir çalışma yürütüldü.

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Mehmet KARA - Yasir ÖZER - [email protected] - [email protected]

Fotoğraflar: Erhan AKKAYA - Ahmet Eren AYDIN

Türkiye’nin dört bir yanından gelen 80’in üzerinde akademisyen, farklı temalar etrafında Risale-i Nur’un çağımızla irtibatını ele aldı. Pazar günü ise bu çalışmaların neticesinde hazırlanan masa bildirileri salonda katılımcılara sunuldu.

Programı izlemeye gelen yüzlerce kişi ile dolup taşan kongrede, kitap sergisi ve kermes de büyük ilgi gördü. Katılımcılar birbirleriyle kaynaşma imkânı buldu.

Organizasyona otobüslerle gelen misafirler, program atmosferinden oldukça memnun kaldıklarını ifade etti. Misafirlere Yeni Asya Gazetesi’nin 21 Şubat ve 23 Mart özel sayıları hediye edildi.

Öğleden sonraki panel bölümü ise adeta bir duygu ve fikir ziyafeti sunuldu. Panelistlerin konuşmaları sık sık alkışlarla kesildi. Prof. Dr. İbrahim Özdemir’in ABD’de felsefi danışmanlık kapsamında ziyaret ettiği ve Malcom X’inde kaldığı hapishanede yaşadıkları, mahkûmların Risale-i Nur temalı sohbet sonrasındaki olumlu tepkileri salonda duygu dolu anlar yaşattı.

Bediüzzaman’ın Fatiha Suresinin ayetlerini tefsir ederken dikkatleri çektiği “nun” harfinden hareketle “nun kardeşliği” kavramsallaştırmasını yapan Özdemir, ABD’de öğrencilerine 33. söz ve 30. Lem’a’dan bazı parçaları okuttuğunu söyledi.

Panelistlerden Prof. Dr. İlyas Üzüm ise Bediüzzaman’ın iman tanımının güçlü ve dönüştüren bir tanım olduğunu belirterek: “Işık hızı saniyede 299.792 km hızla ilerliyor. Gözlenebilir evrenin yarı çapı 46.6 milyar ışık yılı. Hatasız ve muazzam bir düzen işliyor. İşte iman, bu muazzam düzenin Mâlikine, hâkimine inanmanın adıdır ve bundan daha büyük bir hakîkat yoktur” dedi.

Yeni Asya TV ’nin canlı yayınladığı program, ekran başındakilere de kongre coşkusunu taşıdı. Kongre, akademik bir toplantı olmanın yanı sıra muhabbet ve kardeşlik hislerinin perçinlendiği iklimi de beraberinde getirdi.

18. Risale-i Nur Kongresi | En Büyük Hakikat İman