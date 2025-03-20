Konya’da Bediüzzaman Haftası Coşkusu

23 Mart 1960 yılında dar-ı bekaya irtihal eden Büyük İslam Alimi Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerini anmak ve onun iman ve Kur’ân davasını geniş kitlelere duyurmak için, Konya’da her yıl olduğu gibi bu yıl da bir dizi anlamlı etkinlik düzenlenecek.

Haber: Said Çamkerten - Konya

Altmış beş yıl önce yine bir Ramazan ayının 25. gecesi vefat eden Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin, vefat yıl dönümü bu sene de Ramazan ayının 23. gecesine tevafuk etmesiyle ayrı bir anlam kazanmıştır.

Yeni Asya Gazetesi Konya Temsilciliği tarafindan gerçekleştirilecek etkinlikler, şehir merkezinden, ilçelerden ve komşu şehirlerden katılım sağlayarak pek çok kişiyi bir araya getirecek.

Yeni Asya'dan Özel Sayı ve Ücretsiz Dağıtım

Her yıl olduğu gibi, bu yıl da Yeni Asya Gazetesi'nin 23 Mart'a özel hazırladığı sayı, Konya'da halka ücretsiz olarak dağıtılacak.

Bu özel sayıda, Bediüzzaman Hazretleri'nin hayatına ve Risale-i Nur eserlerine dair kapsamlı içerikler sunmasının yanında toplumda birlik ve beraberliğin nasıl sağlanacağına dair Bediüzzaman’ın görüşleri, günümüze sunduğu reçeteler ve her dönemi kuşatan çaba ve gayretlerine yer verilecek. Özel sayının dağıtımı, Konya'nın merkezi noktalarında gerçekleştirilecek ve Konya halkı bu vesileyle Bediüzzaman Hazretlerinin hayatına dair önemli bilgilere ulaşma fırsatını yakalayacak.

Bediüzzaman Konuşulacak

Konya’nın yerel televizyon kanallarından biri olan Kanal 42, 22 Mart akşamı önemli bir programla izleyicilerle buluşacak. Kanal 42’de 17.45 de başlayacak Yaşar Toy’un sunduğu İftara Doğru programına katılacak olan Yeni Asya Gazetesi Yazarı Araştırmacı Sami Cebeci, Bediüzzaman Said Nursî’yi anlatacak ve onun hayatını, eserlerini, iman ve Kur’an davasındaki gayretini detaylı bir şekilde ele alacak.

Kanal 42’de gerçekleşecek bu özel program, Konya halkının Bediüzzaman’ı daha yakından tanıması ve onun hayatını daha derinlemesine kavraması adına büyük bir fırsat olacaktır. Bu vesileyle uzak noktadaki pek çok okuyucumuz da bu programı takip edebilecektir. Ayrıca Konya’nın yerel gazetelerinde Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin hayatı ve davası hakkında haber metinlerine yer verilecek.

Bediüzzaman Külliyesi’nde Onu Hatırlamak

Etkinliklerin bir diğer önemli parçası ise, 22 Mart Cumartesi günü Konya’daki Bediüzzaman Külliyesi’nde gerçekleşecek olan program. Bu programda, Bediüzzaman Hazretlerinin hayatı, düşünceleri ve eserleri farklı yönleriyle ele alınacak. Bediüzzaman’ın sadece dini hizmetlerini değil, aynı zamanda toplumsal, kültürel ve eğitsel alanlardaki önemli katkılarını da öğrenme fırsatı bulacak. Bediüzzaman Külliyesi’nde hususi yer tahsis edilmiş

Hanımların da iştirak edebileceği bu anlamlı seminerde, Araştırmacı Yazar Sami Cebeci Bediüzzaman Hazretlerinin hayatının dönüm noktalarını, manevi cihadını, mefkuresini kendisine has nezih üslubu ile dinleyicilere aktaracak. Ayrıca katılımcılar, interaktif soru-cevap faslının da yer alacağı programda Bediüzzaman Hazretlerinin hayatının merak edilen yönlerini ve de onun insanlığa miras bıraktığı Risale-i Nur külliyatını daha yakından keşfedecekler.

Tüm bu faaliyetlerin yanı sıra içinde bulunduğumuz Mübarek Ayın ruhuna da uygun olarak, Bediüzzaman Hazretlerinin, Ramazan-ı Şerifin mânâ ve ehemmiyeti yanında iktisat ve şükre dair Kur’anî hakikatleri veciz bir şekilde ders verdiği “Ramazan İktisat-Şükür Risaleleri” isimli eseri bilhassa okullu gençlerimize hafta boyunca ücretsiz olarak dağıtılacaktır.

Konya halkı ve tüm okuyucularımız, 22-23 Mart tarihlerinde düzenlenecek bu anlamlı etkinliklere davetlidir. Bediüzzaman Hazretleri'ni anmak, onun eserlerini okumak ve onun İman ve Kur’an davasına katkıda bulunmak isteyen herkesi bu özel haftaya bekliyoruz.

Bu özel haftada gerçekleştirilecek etkinlikler, Bediüzzaman Hazretlerinden ilham alarak, onun eserlerine ve düşüncelerine olan ilgiyi arttırmaya, gönülleri birleştirmeye vesile olmasını temenni ediyoruz.