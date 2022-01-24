TEK ADAM REJİMİNE DAYANAN SARAY İKTİDARINDA TEHDİT DİLİNİN DAHA DA TIRMANDIRILMASI VE SEDEF KABAŞ’IN TUTUKLANMASI TEPKİYLE KARŞILANDI.

DP LİDERİ GÜLTEKİN UYSAL:

"Korkuyorsunuz. Korkunuz arttıkça zulmünüz artıyor. Gece yarısı gözaltıları, tutuklamalarla, cezalandırma yöntemleriyle gazetecileri, siyasetçileri ve vatandaşlarımızı yıldıracağınızı zannediyordunuz, ama başaramayacaksınız.”

DEVA PARTİSİ LİDERİ ALİ BABACAN:

“İktidarı eleştiren tek bir kanal, tek bir program, tek bir gazete, tek bir gazeteci, tek bir köşe yazısı dahi bırakmak istemiyorlar. Bütün televizyon ve gazeteler tek tip çıksın istiyorlar. Bu yönetim otokrat bir yönetim. İktidarda otoriter bir zihniyet egemen.”

İYİ PARTİ LİDERİ MERAL AKŞENER:

"Şiirden hapse giren dünün mağdurlarının, atasözü söyleyenleri hapse atan mağrurlar haline geldiği günlerden geçiyoruz. Nereden nereye… Ama az kaldı, hiç merak etmeyin. Bu zihniyet gidecek, Türkiye’ye yeniden adalet gelecek.”

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KORKUNUZ ARTTIKÇA ZULMÜNÜZ ARTIYOR

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gazeteci Sedef Kabaş’ın tutuklanması ile ilgili iktidarı eleştirerek, “Korkuyorsunuz! Korkunuz arttıkça zulmünüz artıyor!” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Gazeteci Sedef Kabaş’ın tutuklanması ile ilgili eleştirilerde bulunan Uysal, “Majestelerinin Yargısı! Herkes eşittir ama Majesteleri, daha fazla eşittir! Sabah/akşam herkese hakaret yağdırma imtiyazı Majestelerinde! Demokrasi dışı rejimlerde tüm yasaklar yazılı değildir! Kişiye özel bir dokunulmaz manyetik alan inşa edilmek isteniyor! Korkuyorsunuz! Korkunuz arttıkça zulmünüz artıyor! Fetöcülerden miras aldığınız usullerle, gece yarısı göz altıları, tutuklamalarla cezalandırma yöntemleriyle gazetecileri, siyasetçileri ve vatandaşlarımızı yıldıracağınızı zannediyordunuz ama başaramayacaksınız! AKP’nin Tüm baskı, tehdit, yıldırma politikalarına ve çirkin diline rağmen muhalefet meşru yoldan, sert fakat temiz üslup/dil kullanmaktan başka yol benimsenmemeli! Aksi durumda haklı iken AKP’nin yedeğine aldığı yargı/kolluk/kara propaganda makinesi medya haksız duruma itebilir!” dedi.

İktidar bu tartışmalara ihtiyaç duyuyor

“İktidar, Türkiye’nin iklimini ne kadar enfekte edebiliriz diye düşünüyor” diyen Uysal, şöyle devam etti: “Toplumsal önderlerin, politik önderlerin tehdit dili kullanması, hele hele bir kutsal mekanda, camide kullanması kabul edilemez. Politikacılar daha müsamahakâr davranmalı. Hele bu kadar “serseri mayın” etrafta dolanırken; toplum bunu emsal kabul eder. Elbet konu çok hassas ama biz bu konuyu yüksek gerilim hattına taşımazdık. Muhalefetin, iktidarın galiz diline, kışkırtıcı diline karşı ipeğe sarılı bir çelik elle, dikkatle, suistimale yer vermeyecek bir tavır belirlemesi gerekir. Türkiye’de uzun süredir tutukluluk ceza yöntemi olarak belirlendi. İktidar bu gibi tartışmalara ihtiyaç duyuyor. Zincir davalarla verilmiş tutukluluk bir ceza yöntemi halinde. Kavala davası, Sayın Erdoğan’ın bir kesimi kriminalize etmek için kullandığı araç haline geldi.”

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

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BU ZİHNİYET GİDECEK

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gazeteci Sedef Kabaş’ın “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla tutuklanmasına tepki gösterdi.

Twitter’dan paylaşım yapan Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 24 yıl önce okuduğu şiir sonrası “halkı sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik ettiği” gerekçesiyle tutuklanmasına işaret ederek, “Şiirden hapse giren dünün mağdurlarının, atasözü söyleyenleri hapse atan mağrurlar haline geldiği günlerden geçiyoruz. Nereden nereye… Ama az kaldı, hiç merak etmeyin. Bu zihniyet gidecek, Türkiye’ye yeniden adalet gelecek. #Sedefkabasyalnızdeğildir” ifadelerini kullandı.

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OTORİTER ZİHNİYET HAKİM

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Konya’da; partisinin Meram ve Karatay İlçe kongrelerinde konuştu.

İktidarı eleştiren Babacan, “İktidarı eleştiren tek bir kanal, tek bir program, tek bir gazete, tek bir gazeteci, tek bir köşe yazısı dahi bırakmak istemiyorlar. Bütün televizyonlar bütün gazeteler tek tip çıksın istiyorlar. İşte o yüzden diyoruz ki bu yönetim otokrat bir yönetimdir. İktidarda, otoriter bir zihniyet egemendir bugün Türkiye’de(…) 160 bin kişi hakkında Cumhurbaşkanına hakaretten soruşturma açılmış. Böyle bir siyaset alanı olabilir mi? Basının tarafsızlık yemini yok ama Cumhurbaşkanı’nın tarafsızlık yemini var. Önce o yemininin gereğini yapsın ondan sonra gidip basınla ilgili konuşsun” dedi. Konya - Anka