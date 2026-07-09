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9 TEMMUZ 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Kahve fiyatları zirve yaptı

09 Temmuz 2026, Perşembe
Kahve fiyatlarında son haftalarda başlayan yükseliş ivmesi güç kazandı.

Kahvenin libresi Brezilya ve Vietnam’daki hava olaylarından kaynaklanan arz endişeleri ve küresel kahve stoklarının azalacağına dair endişelerle 3,57 dolarla yaklaşık 6 ayın zirvesini gördü. Son zamanlarda iklimsel faktörlerden dolayı kahve fiyatları yükselişe geçerek Haziran ayını yüzde 11,62 artışla 2,96 dolardan tamamladı. Temmuz ayına da yükselişle başlayan kahve fiyatları dün 3,57 dolara ulaşarak 6 ayın zirvesini gördü.

Haber Merkezi

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