Kovid-19 ile ilgili açıklamalarla vatandaşın kafası iyice karıştı

SAĞLIK BAKANI KOCA’NIN, “BELİRTİ GÖSTERMEYEN POZİTİF VAK’ALARI HASTA SAYMIYORUZ” AÇIKLAMASI YENİ BİR TARTIŞMAYA YOL AÇTI. VATANDAŞ İSE KİME İNANACAĞINI ŞAŞIRDI.

VATANDAŞ GERÇEK RAKAMI MERAK EDİYOR

Kovid-19 pandemesinin başlangıcından bugüne yapılan tartışmaların başında “Gerçek hasta sayısı ne kadar? Sağlık Bakanlığı gerçek rakamları açıklıyor mu” tartışması geliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, geçen gün yaptığı açıklamada, testi pozitif çıkıp hastalık belirtisi göstermeyenleri hasta olarak değerlendirmediklerini belirtmesi bu tartışmayı daha da alevlendirdi.

Dünya Sağlık Örgütü, teyit edilmiş her vakanın hasta olarak kabul edilmesini şart koşarken, Sağlık Bakanlığının farklı parametre açıklaması, Türkiye’yi dünyada zor duruma düşürdü. İngiltere, Türkiye’yi yeniden karantina uygulanacak ülkeler listesine aldı. Almanya da Türkiye’yi karantina uygulanan ülkeler listesinden çıkarmadı.

UZMANLAR: VAKA DEMEK HASTA DEMEKTİR

uzmanlar Bakan Koca’nın açıklamalarına karşı çıkarken, TTB, yaptığı açıklamada, Temmuz ayında korona virüsü tablosunda yapılan değişikliğin hatırlatarak, “Tıp biliminde vaka ile hasta aynı şeyi ifade eder. Madem 'vaka' ve 'hasta' farklı şeyler, bir gecede ne değişti de tablolardaki 'vaka'ların tamamı hastalandı?” diye sordu.

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Vatandaşın kafası iyice karıştı

Sağlık Bakanı Koca’nın, “Belirti göstermeyen pozitif vak’aları hasta saymıyoruz” açıklaması yeni bir tartışmaya yol açtı. Vatandaş ise kime inanacağını şaşırdı.

Kovid-19 pandemesinin başlangıcından bugüne yapılan tartışmaların başında “Gerçek hasta sayısı ne kadar? Sağlık Bakanlığı gerçek rakamları açıklıyor mu” tartışması geliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen gün yaptığı açıklamada, testi pozitif çıkıp hastalık belirtisi göstermeyenleri hasta olarak değerlendirmediklerini açıklaması bu tartışmayı daha da alevlendirdi. Dünya Sağlık Örgütü, teyit edilmiş her vak’anın hasta olarak kabul edilmesini şart koşarken, Sağlık Bakanlığının farklı parametre açıklaması, Türkiye’yi dünyada zor duruma düşürdü. İngiltere, Türkiye’yi yeniden karantina uygulanacak ülkeler listesine aldı. Almanya da Türkiye’yi karantina uygulanan ülkeler listesinden çıkarmadı.

‘Sağlık Bakanı Koca’nın bu kararından haberimiz yok’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 gün önceki Bilim Kurulu toplantısının ardından bir açıklama yaptı. Koca, “Her vak’a, hasta değildir. Çünkü testi pozitif çıktığı halde hiçbir semptom göstermeyenler var ve büyük çoğunluğu bunlar oluşturuyor. Hasta sayısı diyerek; hasta, semptomu olan kişilerden bahsediyoruz” şeklinde konuştu. İz Gazete’ye açıklama yapan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz ise “Biz Bilim Kurulu olarak vak’a ve hasta sayısı ayrımı yapmıyoruz” dedi.

HER VAK’A SAYILMALIDIR!

Fahrettin Koca’nın,”Her vak’a, hasta değildir” açıklamalarını değerlendiren Yavuz, “Bizim bilgimiz dahilinde değil, bilmiyoruz. Biz de sizin gibi haberlerden öğrendik olayı. Ama tabiî vak’aları toplu olarak verilmesi gerekiyor. Doğrulanan bütün olguların, asemptomatik veya semptomatik bildirilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu. Vak’a olarak sayılmayan hastalar hakkında konuşan Yavuz şu şekilde konuştu: “Vak’a olarak sayılmayan hasatların asemptomatik olguların olmadığını söylediler. Onlarda sonuçta bulaştırıcı olabiliyorlar o nedenle de her türlü filyasyon çalışmalarının yapılması gerekiyor. Anladığım kadarıyla çalışmalar yapılıyor, ama bildirimde sorun var sanki.” Asemptomatik vakaların sayılmaması gerektiği konusunda Bilim Kurulu’na danışılmadığını söyleyen Yavuz, “Böyle bir karar Bilim Kurulu’nda verilmedi, en azından benim katıldığım toplantılarda böyle bir konuşma geçmedi. Vak’aların sayılmamasını kim istediğini bilmiyorum. “

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Din görevlisi muhbirlik yapamaz

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir, “Din görevlilerinden muhbirlik yapmaları istenemez” dedi. Bu yıl ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsüne karşı alınan tedbirlerin uygulanmasında da din görevlilerimiz etkin bir şekilde görev aldığını söyleyen Güldemir, “Bu görevleri icra eden din görevlilerinden, tedbirlere uyulmaksızın gerçekleştirilen düğün ve diğer toplu merasimleri fotoğraflamaları ve bunları zabıta ve kolluk birimleriyle paylaşmaları beklenmekte ve istenmektedir. Vefa Destek Gruplarında aktif faaliyet icra eden din görevlilerimize yardımlaşma, dayanışma, mağdurlara yönelik hizmetlere katkı sunma dışında bir sorumluluk yüklenmemelidir. Filyasyon ekiplerinde görev alan din görevlilerinin güvenliği sağlanmalıdır

DİN GÖREVLİLERİ ZORLANIYOR

5393 Sayılı Belediyeler Kanunu’nun 14. Maddesi kapsamında defin ve mezarlık işleri belediyelerin sorumluluğunda olduğunu ve belediyelerin görevlendirdiği gassallar tarafından cenazelerin yıkandığını söyleyen Güldemir, “Buna rağmen pandemi döneminde Kovid-19’a bağlı ölümlerde gassal işlevinin din görevlileri - Cami Görevlileri ve Kur’ân Kursu Öğreticileri-tarafından üstlenilmesi yönünde zorlama ve baskı üretildi. Hukuken görevlerinin arasında olmamasına ve fiilen de kendi istekleri bulunmamasına rağmen bu yönde işlem icra etmeleri istenen din görevlilerine, gassal işlemlerinin icrasını sağlamaya yönelik herhangi bir koruyucu malzeme temini de çoğu zaman gerçekleştirilmiyor. Kendi istek ve iradeleriyle görevi icra etme hali hariç olmak üzere Cami görevlileri ve Kur’ân Kursu Öğreticilerinin cenazenin yıkanması noktasında sorumlu ve zorunlu tutulması uygulamasından vazgeçilmelidir” şeklinde konuştu.