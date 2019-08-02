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Kurban Bayramı için ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı 18 bini buldu

02 Ağustos 2019, Cuma 11:37
Kurban Bayramı için ülkesine giden Suriyelilerin sayısı bu sabah itibarıyla 18.000'e ulaşırken sınırda yoğunluk sürüyor.

Türkiye’nin dört bir tarafından Kilis'e gelen Suriyeliler, Kurban Bayramı için Kilis Valiliğinin online randevu sistemine kayıt yaptırdıktan sonra verilen randevu gününde ülkelerine geçiyor. Suriyeli göçmenler, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan Suriye’nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus, El Bab ve diğer şehirlerine gidiyor.

Bu sabah itibarıyla 18.000 Suriyeli, Kurban Bayramı için ülkelerine gitti. Sınır hattında yoğunluk 9 Ağustos tarihine kadar sürecek.

Gece saatlerinden itibaren sıraya giren Suriyelilerin izdiham oluşturmaması için Jandarma Özel Hareket (JÖH) ile Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı polisler geniş güvenlik önlemi aldı. 

Suriyelilerin polis gözetiminde İl Göç İdaresi tarafından kayıtları yapıldıktan sonra pasaport polisinin son kontrolünden geçen göçmenler, gümrük görevlilerinin nezaretinde tahsis edilen otobüslerle ülkelerine gidiyor.

Sağlık Müdürlüğü görevlileri de 15 yaş altı çocukların aşı kartlarını kontrol ederek, aşı kartı olmayanlara aşı yapıyor.

Etiketler: Suriye, göçmen, bayram
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