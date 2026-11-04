Dilovası faciası davasında skandal karar!

Kocaeli Dilovası'nda 3'ü çocuk 7 işçinin can verdiği feci fabrika yangınına ilişkin davada flaş bir gelişme yaşandı. Mahkeme, davanın beşinci duruşmasında iş insanı Ali Osman Akat ve Abdurrahman Bayat'ın tahliyesine karar verdi.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 8 Kasım 2025 tarihinde Ravive Kozmetik’e ait imalathanede çıkan ve 3’ü çocuk 7 işçinin can verdiği feci yangınla ilgili davanın beşinci duruşması tamamlandı. Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Kandıra Cezaevi yerleşkesindeki salonda görülen duruşmada, kamuoyunda büyük yankı uyandıran bir ara karar açıklandı.

Duruşma savcısının tüm sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etmesine rağmen mahkeme heyeti; iş insanı Ali Osman Akat ve Abdurrahman Bayat ’ın tahliyesine hükmetti. Diğer tutuklu sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Aileler ve avukatlar cezaevi önünde isyan etti

Kararın açıklanmasının ardından duruşma salonundan çıkan mağdur aileleri ve davanın avukatları, Kandıra Cezaevi kampüsü önünde protesto eylemi yaptı. Karara tepki gösteren aileler, "Kaza değil katliam, hesabı sorulacak" sloganları attı.

"Sermayedarlar niye tutuklanmıyor?"

Dosya avukatlarından Onur Fırat Kaynun, cezaevi önünde yaptığı açıklamada yargı sistemine ve tahliye kararına sert eleştiriler yöneltti. Yargı sürecindeki çelişkilere dikkat çeken Kaynun, şu ifadeleri kullandı: "Bugün bir kere daha anladık, bu ülkede insanların hayat hakkı diye bir şey yok. Bu ülkede bırakın adaleti, hukuk diye bir şey kalmamış. Kendisini balina diye tarif eden, esas patron olduğu çok açık olan kişiyi mahkeme bugün tahliye etti. Niye? Bir yıldır tutukluymuş, tutuklama süresi dolmuş diye. Buradan soruyoruz: Seçilmiş vekiller, gazeteciler, basın mensubu arkadaşlar, öğrenciler, politik mahkumlar 15-20 defa peş peşe tutuklanabilirken sermayedarlar niye tutuklanmıyor? Bunun tek bir cevabı var: Bu ülkede işçinin, emekçinin payına düşen şey sadece kan, ter, gözyaşı ve tabut."

"O balina biz de küçük balık sürüsüyüz"

Davanın peşini bırakmayacaklarını ve sonuna kadar mücadele edeceklerini belirten Avukat Kaynun, sözlerini şöyle tamamladı: "Biz elimizden gelen bütün alanda; sokakta, adliyede, sendikada, baroda nerede olursa olsun bu katliamının hesabını soracağız. Eğer yargı balinadan korkup böyle kararlar veriyorsa bilsin ki arkada da binlerce işçi, emekçi, yakınını kaybetmiş insan var. Bu adalet mücadelesinin peşini bırakmayacağız."

Avukat Kaynun’un ardından yangında vefat eden işçilerin yakınları, DGD-SEN Genel Başkanı Neslihan Acar ve diğer aile temsilcileri de söz alarak adalet taleplerini yineledi. (ANKA)