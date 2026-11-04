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Ekonomi ateş hattında - Şirket iflasları rekor kırdı

04 Kasım 2026, Çarşamba 01:15
Yüksek faiz, düşen üretim ve kapanan fabrikalar sanayide alarm zillerini çaldırıyor. Muhalefet milletvekilleri, Türkiye’nin hızla sanayisizleştiği ikazında bulundu.

TBMM’de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde ekonominin içinde bulunduğu durum tartışıldı. Muhalefet milletvekilleri, yüksek faiz politikalarının üretimi ve yatırımları olumsuz etkilediğini, tekstil ve hazır giyim başta olmak üzere birçok sektörde fabrikaların kapandığını ve istihdam kayıplarının arttığını belirtti. Bakanlığın sunduğu ekonomik tablo ile sanayicinin yaşadığı sıkıntılar arasındaki çelişkiye dikkat çekildi.

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, yüksek faize dayalı enflasyon düşürme programının sanayinin “çanına ot tıkadığını” savundu. Uluslararası doğrudan yatırımın büyük oranda gerilediğini ve geçmişte gelenlerin de “hızla kaçtığını” ileri süren Ateş, “Sanayide istihdam meselesi çok ciddi alarm veriyor. Her gün farklı firmalardan toplu iş çıkarmaları haberleri düşüyor. Tekstil, hazır giyim sanayisi küçülüyor. Üretim düşüyor, fabrikalar kapanıyor, işçiler işini kaybediyor.” sözlerini sarf etti.

Biz mi başka ülkede yaşıyoruz?

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır’ın bütçe sunumunda çizdiği olumlu tabloyu eleştirerek, “Biz mi başka bir ülkede yaşıyoruz? Acaba siz mi başka ülkedesiniz?” diye sordu. Aygun, sanayide kapasite kullanımının ve üretimin gerilediğini, yüksek faiz ve yatırım durgunluğunun sektörü krize sürüklediğini belirterek, tekstil ve hazır giyim üretimindeki düşüşe, istihdam kaybına ve fabrikaların Mısır’a taşınmasına dikkat çekti. Aygun, gerçek işsizlik oranının Ağustos 2026 itibarıyla yüzde 31’e yükseldiğini ve iş gücüne dahil olmayan nüfusun son iki yılda 1,5 milyon kişi arttığını belirterek, gençlerin ülkeden ayrıldığını ve Bakanlığın bütçe kitapçığında ekonominin olduğundan daha olumlu gösterildiğini savundu.

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Ekonomide tehlike çanları - Şirket iflasları rekor kırdı

Reel sektörde nakit akışı ve likidite sıkıntısı derinleşirken, konkordato başvurularında ret ve iflas kararları rekor seviyelere ulaştı. Konkordatotakip.com’un Basın İlan Kurumu verilerinden derlediği bilgilere göre, 2026’nın ilk 10 ayında geçici mühlet kararları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,8 azalarak 1.656’ya geriledi. Buna karşılık konkordato taleplerinin reddi yüzde 50,5 artışla 1.597’ye yükseldi. Aynı dönemde 249 şirket hakkında iflas kararı verildi. Böylece ret ve iflas kararları, yıl tamamlanmadan 2025’in toplamını geride bıraktı.

Konkordato başvurularında en fazla risk taşıyan sektörlerin başında inşaat ve tekstil geldi. Yılın ilk 10 ayında geçici mühlet alan şirketlerin 121’i inşaat, 71’i tekstil sektöründe faaliyet gösterdi. Giyim, ayakkabı, iplik ve deri imalatıyla birlikte tekstil ve hazır giyimde konkordato sayısı 119’a ulaştı. Bu sektörleri metal ürün imalatı, tarım ve gıda sanayii takip etti.

Haber Merkezi

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Sanayi yatırımları Türkiye’yi terk ediyor

YENİ Parti Denizli Milletvekili Şeref Arpacı ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’a, “İhracatımızın yüzde 43’ünü Avrupa’ya yaptığımızı düşünürsek bu dönüşüm Türkiye için gerçekten hayati önemde. Avrupa Birliği ihracatın kurallarını yeniden yazdığı bir dönemde siz ne yaptınız? Türkiye’yi üç senede sanayisizleştirmeyi başardınız. Literatüre yeni bir deyim kazandırdınız Sayın Bakan. Açık söyleyeyim, siz tarihin en başarısız sanayi bakanısınız” dedi. Elektrikli araç ve batarya yatırımlarının Macaristan’a gittiğini savunan Arpacı, fabrikaların kapanması ve üretimin farklı sektörlere kayması üzerinden sanayi politikalarını eleştirdi. Arpacı, “2 bin 400 fabrika satılık, geçen seneye göre yüzde 60 arttı, yeni OSB’ler yapıyorsunuz ama mevcut fabrikalar gidiyor. İnsanlar dikiş makinesini, nakış makinesini, kesim makinesini satıp kahve makinesi almaya başladı. İnsanlar tornasını, CNC tezgâhını satıp masa, sandalye, ocak, fırın alıp restoran işine giriyor. Türkiye birbirine kahve satarak mı zenginleşecek?” diye konuştu.

Ankara - Anka

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