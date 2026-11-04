Baba oğul motosikletle umreye gitti

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinden 7 yaşındaki oğlu Özgür Ulaş ile motosikletle umre yolculuğuna çıkan Onur Şafak Çelik, 7 bin kilometrelik seyahatini tamamladı.

Umre ibadetini yerine getirmek amacıyla 3 Ekim’de yola çıkan 38 yaşındaki Onur Şafak Çelik ve 7 yaşındaki oğlu, Suriye ve Ürdün üzerinden Suudi Arabistan’a ulaştı. Baba-oğul, 18 Ekim’de tamamladıkları yolculukta gidiş-dönüş toplam 7 bin kilometre yol kat etti. Yolculuk boyunca güzergah üzerindeki tarihî ve turistik yerleri de ziyaret eden Çelik ve oğlu, Suriye’de Emevî Camii ile Selahaddin Eyyubî’nin kabrini, Ürdün’de ise Petra Antik Kenti’ni gezdi. Çelik, "Önceliğim oğlumun güvenliğiydi, uykusu geldiğinde daha fazla mola vermemiz gerekiyordu. Yolculuk boyunca güzergah üzerinde güvenlik açısından bir sorun yaşamadık." dedi. Babasının yanında umre yolculuğuna katılan 7 yaşındaki Özgür Ulaş Çelik ise mukaddes topraklara gitmeyi kendisinin istediğini belirtti. Ulaş, "Oraya parası olan değil, nasibi olan gider. Allah bu yaşımda bana nasip etti. Çok mutlu oldum." ifadelerini kullandı.

Umre ziyaretinin ardından İzmir’e dönen baba-oğul, arkadaşları tarafından karşılandı.