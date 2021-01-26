"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 OCAK 2021 SALI - YIL: 51

Lefkoşa 7, Girne 14 gün kapanıyor

26 Ocak 2021, Salı 21:45
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ilave tedbir kararları alınırken, başkent Lefkoşa'da 27 Ocak'tan 3 Şubat'a, Girne ilçesinde ise 27 Ocak'tan 10 Şubat'a kadar karantina uygulanacak.

KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesince alınan ilave Kovid-19 tedbir kararlarının, Bakanlıkça uygulanmasına karar verildi.

Yeni kararlar, Bakanlar Kurulu'nun ardından Başbakan Ersan Saner tarafından açıklandı.

Buna göre, Lefkoşa'da 27 Ocak saat 00.01'den 03 Şubat saat 23.59'a kadar, Girne'de ise 27 Ocak saat 00.01'den 10 Şubat saat 23.59'a kadar tam kapanmaya gidilecek. Her iki ilçede de eczane, benzin istasyonu, fırın, kasap ve market gibi temel ihtiyaçların karşılanması çerçevesinde hizmet veren işletmeler ve bunların tedarikçileri yasaktan muaf olacak.

Girne ve Lefkoşa'ya diğer ilçelerden giriş çıkışların durdurulmasına da karar verilirken, iki ilçe ile ilgili kararlar, 2 Şubat'ta yeniden değerlendirilecek.

Diğer ilçelerde Bakanlar Kurulu tarafından alınan kısmi sokağa çıkma yasağı uzatılırken, 20.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

29 Ocak saat 20.00'den 1 Şubat saat 05.00'e kadar ise tüm ülkede kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

KKTC'ye girişlerde 10 ila 14 gün arası uygulanan, ülkelere göre farklılık gösteren ve 31 Ocak'a kadar devam eden karantina uygulaması kararı, belirtilecek olan ikinci karara kadar uzatıldı.

Eğitim online yapılacak

27 Ocak'tan 10 Şubat'a kadar devlet ve özel okullarda, tüm ilk ve orta eğitimde yüz yüze eğitimlerin durdurularak online eğitime geçilirken, kreşler ve özel eğitim merkezleri bu uygulamadan muaf tutulacak.

Bu süreçte cenaze törenlerinin sadece birinci derece yakınlarının katılımı ile yapılmasına karar verilirken, KKTC'de ikamet eden ve Kıbrıs Rum kesiminde çalışan kişilerin geçişlerinin bir sonraki karara kadar durdurulacak.

Öte yandan, işyeri açılış törenleri, düğün, sinema, tiyatro, doğum günü, toplu ibadet, nişan, nikah, mevlit, sergi ve benzeri faaliyetlerinin durdurulmasına ilişkin karar, bir sonraki karara kadar uzatıldı.

AA

Okunma Sayısı: 132
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Putin, Biden'ı telefonla arayarak tebrik etti

    Alman mahkemesinden dikkat çeken sığınmacı kararı: Yunanistan'a sınır dışı edilemez

    İngiltere'deki ölü sayısı 100 bini geçti

    Dışişleri Bakanlığı: Riyad'daki füze saldırılarını şiddetle kınıyoruz

    ABD'li milyarderler salgın sürecinde daha da zenginleşti

    Koca: 5-7 bin arasında seyreden vaka sayıları hala tedirgin edici seviyede

    Eskişehir'deki patlama sesinin sebebi belli oldu

    Bir aile daha Diyarbakır'daki evlat nöbetine katıldı

    'Vaka sayısının düşmesi rehavete yol açmamalı'

    Yardım kampanyası başlatıldı: İdlib'deki siviller acil yardım bekliyor!

    Lefkoşa ve Girne'de tam kapanma kararı

    İsrail ile Sudan karşılıklı büyükelçilik açılması konusunda anlaştı

    Ağır hasta sayısı 2 binin altına indi

    Meteoroloji'den Trakya'ya yoğun kar yağışı uyarısı

    Endonezya alarmda!

    İstanbul'da yağmur bekleniyor

    Trump'ı azil maddesi Senato'da: Yargılanma takvimi nasıl işleyecek?

    İçişleri Bakanlığı: 'Eren-4 Karlıova-Varto' ve 'Eren-5 Bagok' operasyonları başladı

    Reel sektör faiz kıskacında

    Tek çıkış parlamenter sistem

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Selâhaddin Vatansever
    Süleyman KÖSMENE

    Namazda Hz. İbrahim’e neden duâ ederiz?
    Ahmet BATTAL

    Yargıya adalet sizinle gelmez
    Ali FERŞADOĞLU

    Kim, kiminle iltisaklı?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Sebahattin YAŞAR

    Selâlar kimin için okunuyor?
    Cevher İLHAN

    Siyasî atraksiyonlar ve “yargı reformu”
    M. Latif SALİHOĞLU

    Karabekir’in günlük notları
    Genel

    Tek çıkış parlamenter sistem
    Genel

    Dâvâmıza sahip çıkın!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.