'Maaş 13 bin lira, nereye yetecek?'

Artvin'in Ardanuç ilçesinde pazarcılar halkın alım gücünün düşmesi nedeniyle hiç satış yapamadıklarını söyledi.

Evdeki eski kıyafetleri pazara getirerek ikinci el olarak satan Nebahat Demirci, “Bugün akşam oldu yüz lira bile almamışız. Evimiz kira, iki tane hastamız var dert çok ama dermanı hiç yok. Ben de pazara geldim eşimin on bin liralık maaşı var başka da bir şey yok” dedi. Bir başka pazarcı ise, “Biz satış yapamıyoruz, insanlar alamıyor. Maaş 13 bin lira; vatandaş kirasını mı ödesin, çocuk mu baksın, okula mı verecek nereye verecek yetmiyor. Eskisiyle yetiniyor insan-larımız, yamayla geziyor. Zengini daha zengin, fakir de bir şey alamıyor ve biz zaten fakire satıyoruz zenginlere bir şey satamıyoruz ki. Biz oyumuzu veriyoruz rezil oluyoruz. İnsanlar da haklı çocuğa mı, kendine mi, evine mi bakacak ve hangi ekonomiyle bakacak? Eskiden ekmek 1 liraydı şimdi 15 lira ve görüyorsunuz enflasyon artmış. 15 bin lira maaş alıyorsun gidip bir lokantada ailenle yemek yiyemezsin artık insanlarımızla dalga geçmeyin yeter artık” diye konuştu.

Artvin - anka