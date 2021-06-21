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21 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Mağaza Temsilcilerimiz Barla’da buluştu

21 Haziran 2021, Pazartesi
5. Mağaza Temsilcileri İhtisas Toplantısı Barla Yeni Asya Sosyal Tesislerinde gerçekleşti.

HABER: SEYHAN ŞENTÜRK 
seyhan@ye­ni­as­ya.com.tr

Neşriyat faaliyetlerimizin yıllık değerlendirmesinin yapıldığı Mağaza Temsilcileri İhtisas Toplantısının 5.si 18-20 Haziran tarihlerinde Barla’da gerçekleştirildi. 

Geleneksel hale gelen toplantıya Yeni Asya Barla Sosyal Tesisleri ev sahipliği yaptı. Toplantıda, neşriyat hizmetlerimiz satış pazarlama odaklı olarak görüşüldü.

Geçmiş dönemin değerlendirmesi yapılarak, önümüzdeki dönemin planlama ve pazarlama projeleri temsilerimizle paylaşıldı. 

Verimli müzakere ve istişarelere sahne olan toplantıya Adana, Ankara, Bursa, Düzce, Isparta, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kocaeli, Konya, Kütahya, Tokat, Trabzon, Uşak mağaza temsilcileri ve mahallerinde satış temsilcisi olan misafirler katıldı. Temsilcilerimiz teklif, tavsiye ve görüşleriyle toplantıya değerli katkılarda bulundular.

BİRİMLER SUNUM YAPTI

Yeni Asya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik ve Yönetim Kurulu Üyesi ve Neşriyat Koordinatörü Bilal Sürücü’nün de iştirak ettiği toplantıda müessese adına Genel Müdür Ramazan Bayram, gazetemiz Genel Yayın Müdürü Kâzım Güleçyüz, Yeni Asya Neşriyat Araştırma Merkezi Koordinatörü Abdullah Eraçıkbaş, Pazarlama ve Satış Müdürü Cesim Aydın ile Sosyal Medya Sorumlusu Yasin Aydın da hazır bulundu. Birim sorumluları Pazarlama ve Satış Birimimizin moderatörlüğünde birimleriyle ilgili sunumlar yaptılar. 

MUHTEVA DA GÖRÜŞÜLDÜ

Toplantının son gününde gazete, kitap ve dergilerimizin muhtevası satış ve pazarlamayı ilgilendiren boyutlarıyla masaya yatırıldı. Temsilcilerimiz saha çalışmalarında sırasında karşılaştıkları muhteva eksenli talep ve teklifleri katılımcılarla paylaştılar. Toplantı alınan kararların okunmasıyla son buldu.

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