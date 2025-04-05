Mahir Polat’a tahliye talebi

Silivri Cezaevi’nden hastaneye sevk edilerek anjiyo yapılan ve taburcu olduktan sonra yeniden cezaevine gönderilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın avukatı Erkam Erdem sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Mahir Polat’ın tahliyesi için itiraz dilekçesinin verildiğini belirtti.

Erdem açıklamasında “Mahir Polat’ın mevcut sağlık raporları, tutukluluğunun sağlığı üzerinde ciddi riskler oluşturduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Bu nedenle adlî kontrol tedbirleri uygulanarak acilen tahliye edilmesini talep etmekteyiz. Sürecin hukukun temel ilkeleri doğrultusunda değerlendirilmesini bekliyor, kamuoyunun dikkatine sunuyoruz” dedi. İstanbul - Anka

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