Malatya'da bir dakika arayla iki deprem

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 16.39'da 4,8 ile saat 16.40'ta 4,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Malatya geceyi sokakta geçirdi

Malatya - Yeşilyurt'ta 5,3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.39'da merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,35 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Saat 16.40'ta ise yine aynı yerde bu kez 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu deprem ise 7 kilometre derinlikte kaydedildi.

Sarsıntının ardından Malatya'daki bazı vatandaşlar ev ve iş yerlerinden sokaklara çıktı. Vatandaşların açık alanlardaki bekleyişi sürüyor.

Yeşilyurt ilçesinde saat 18.18'de 4,2 büyüklüğünde deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Yunus Sezer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Malatya ilimiz Yeşilyurt ilçesinde saat 16.39'da 4,8, saat 16.40'ta 4,5 olmak üzere peş peşe iki deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Malatyalı hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimizi sunarım."

Öte yandan deprem, Malatya'nın yanı sıra Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kahramanmaraş gibi civar illerden de hissedildi.

Vali Hulusi Şahin, yaptığı açıklamada, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Herhangi bir olumsuzluk yok. Çok şükür yıkılan bina da yüksekten atlama da söz konusu değil. Sadece birkaç tane korkudan dolayı anksiyete şikayetiyle başvuru var. Şu an halen saha taramaları devam ediyor, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yok. İhbarları değerlendiriyoruz." diye konuştu.