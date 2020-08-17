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17 AĞUSTOS 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Marmara Depremi'nin 21. Yılı... Deprem kapımızda ama hala hazır değiliz

17 Ağustos 2020, Pazartesi 00:35
UZMANLAR, 17 AĞUSTOS 1999’DAKİ BÜYÜK MARMARA DEPREMİNİN ÜZERİNDEN BUNCA YIL GEÇTİĞİ HALDE GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMAMASINI BÜYÜK İHMÂL OLARAK DEĞERLENDİRİYOR.

200 BİN KİŞİ ÖLEBİLİR

İstanbul Aydın Üniversitesi Afet Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (AFAM) Müdürü ve inşaat mühendisi Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, “İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum ama biz hazır değiliz. 7.5 büyüklüğünde beklediğimiz depremde 200 bin insanın hayatını kaybedeceğini tahmin ediyoruz” dedi.

GENÇLER YAŞAMADI, ANLAMIYOR

21 yıl önce yaşanan büyük depremi hatırlatan İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Kahraman Bulut, “Depremin üzerinden 21 yıl geçti. Biz bunu unutturmamak için mücadele veriyoruz. Şu anda 21 yaşında olan gençlerin birçoğu bu depremi yaşamadı. Yaşamayan anlayamıyor” dedi.

HER AN HAZIR OLMAK GEREKİR

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün, “Ard arda yaşanan son depremler de tüm kesimlerin deprem konusundaki sorumluluklarını hatırlaması ihtiyacına işaret ediyor. Her an depreme hazır olalım, gerekli çalışmaları ciddiyetle ve hızla tamamlayalım” çağrısında bulundu.

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Deprem kapımızda hala hazır değiliz

Uzmanlar, 17 ağustos 1999’daki büyük Marmara depreminin üzerinden 21 yıl geçmesine rağmen depreme karşı hala hazır olmadığımızı ve tedbirleri gecikmeden alınmamız gerektiğini söylüyor.

17 Ağustos Marmara Depremi’nin 21’inci yıl dönümünde açıklamalar yapan İstanbul Aydın Üniversitesi Afet Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (AFAM) Müdürü ve inşaat mühendisi Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, büyük depremlerin olacağını hızlıca önlem almak gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Altan, “Olası İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum ama biz hazır değiliz. 7.5 büyüklüğünde beklediğimiz depremde 200 bin insanın vefat edeceğini tahmin ediyoruz.Şimdi bile olabilir, zaman bitti. Önlemleri hızla almak gerekiyor” dedi.

Büyük depremler devam edecek

Altan, “Büyük depremler her zaman olmaz ama Kuzey Anadolu Fay Hattı, Türkiye için önemli bir fay hattıdır. Bu hat üzerinde doğudan batıya kayarak belli zamanlarda büyük depremler olmuştur, olmaya da devam edecektir. Şehirleri, imar planlarını, inşa edilen konutları, göç hareketini deprem gibi afet risklerine göre planlamalıyız. Depreme dayanıklı yapı yaparken malzemelerin kalitesine dikkat etmeliyiz.  Mevcut yapı yönetmeliğini titizlikle uygulamalıyız. Bazı binalar depremden güçlendirilerek kurtarılabilir. Halkın bilinçlenmesi çok önemli” dedi.

Her an hazır olmalıyız

Çatı Sanayici ve İş Adamları Derneği (ÇATIDER) Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Şenal, şunları söyledi: Şenal, şöyle devam etti: “Depreme karşı çatıdan temele her an hazır olmalıyız. Büyük acı ve kayıplar yaşamamak için depremi hayatımızın bir parçası olarak kabul etmeli ve gereken önlemleri eksiksiz olarak almalıyız. Yapının en önemli bölümlerinden biri olan çatının dayanıklılığı, depremde hayat kurtaran bir unsur haline geliyor. Deprem anında güvende olabilmemiz için yapıların temelden çatıya kadar her bölümünün dikkatli projelendirilmesi ve inşa edilmesi gerekiyor.”

İstanbul – Yeni Asya 

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TEDBİRLERİ GECİKMEDEN ALALIM

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) TMB Başkanı Mithat Yenigün, Marmara Depremi’nin 21. yıldönümü kapsamında yaptığı açıklamada, 17 Ağustos 1999 tarihinde gerçekleşen deprem ile kaybettiğimiz binlerce vatandaşımızın acılarının hala yüreklerde olduğunu belirtirken, “Ard arda yaşanan son depremler de tüm kesimlerin deprem konusundaki sorumluluklarını hatırlaması ihtiyacına işaret ediyor. Her an depreme hazır olalım, gerekli çalışmaları ciddiyetle ve hızla tamamlayalım” çağrısında bulundu.

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