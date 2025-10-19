Karahallı Clandras Şelalesi

Eylül ayının son haftasında Uşak’a kitap fuarına giderken yolumuz üzerinde bulunan Karahallı ilçesinde yasayan genç kardeşlerimizi ziyaret ettik.

Sohbetten sonra ev sahipleri bize burada görülmesi gereken bir köprü ve şelâle olduğunu söylediler. Biz de görmeyi kabul ederek beraberce yola çıktık. Burada Karahallı’ya 20 km mesafede yer alan Clandras Köprüsü ve şelâlesi’ni görme fırsatımız oldu. Gittiğimize gerçekten değdi. Tarih ve tabiatın böylesine iç içe geçtiği yerler insana hem huzur veriyor, hem de geçmişle bağ kurduruyor.

Banaz Çayı’nın coşkulu suları, Frigyalılardan kalma taş kemerli köprünün altından geçerken âdeta binlerce yıl öncesinden ses getiriyor. Yaklaşık 24 metre uzunluğunda ve 17 metre yüksekliğindeki bu köprü, aslında bir su kemeriymiş. O dönemin mühendislik zekâsını hayranlıkla izledik. Suyun köprüden dökülmesiyle oluşan şelale hem görsel bir şölen sunuyor hem de serinliğiyle yorgunluğu unutturuyor. Akan sular Büyük Menderes ırmağına oradan da Ege Denizi’ne dökülüyor.

1950’li yıllarda bölgeye küçük bir hidroelektrik santrali kurulmuş. Salyangoza benzeyen elektrik santrali uzun yıllar boyunca çevredeki yerleşim yerlerine elektrik sağlamış. Böylece, tarihin izleriyle çevrili bu vadide modernleşmenin ilk ışıkları da yanmış. Bugün o yıllardan kalan yapılar, geçmişle bugünü birbirine bağlayan sessiz tanıklar gibi duruyor.

Karahallı, yalnızca tarihiyle değil, aynı zamanda dokuma geleneğiyle de tanınan bir ilçe. Geçmişte ev tezgâhlarında başlayan bu üretim, zamanla Denizli’nin güçlü dokuma sektörüne yön veren bir ustalık geleneğine dönüşmüş. Bugün hâlâ Denizli’de dokuma alanında söz sahibi birçok isim Karahallı kökenlidir. Bu yönüyle ilçe hem tarihî bir mirasa hem de üretken bir ruha sahiptir.

Çevresinde düzenlenmiş mesire alanında kuş sesleriyle suyun sesi birbirine karışıyor.

Karahallı’nın bu saklı güzelliği, gezip gören herkese bir geziden fazlasını sunuyor. Tarihin sessiz tanığı bu köprü, bize geçmiş medeniyetlerin inceliğini hatırlatırken; Allah’ın yarattığı tabiatın güzelliği de huzurun aslında çok yakınımızda olduğunu söylüyor.

Yolu Uşak’a ve Karahallı’ya düşen herkesin bu büyüleyici köprü ve şelaleyi mutlaka görmesini tavsiye ederiz.

