Meclis Kudüs’ü görüşsün

CHP, “Orta Doğu Barış Planı’nın bölgede sebep olacağı sorunlar ile Filistin sorununun Kudüs odaklı gündeme alınarak, Türkiye’nin üstlenebileceği rolün değerlendirilmesi” için TBMM’de genel görüşme açılmasını istedi.

CHP Grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan genel görüşme önergesinde, “Türkiye’nin Orta Doğu’daki sorunların çözümünde arabulucu olarak rol alabilmesi ve bu sorunlardan kaynaklanabilecek tehditleri kendisinden uzak tutabilmesi için TBMM’nin devreye girmesi elzemdir. Türkiye’nin etkin diplomasi yürüterek, çatışmaları önlemeye hizmet etmesi ve Filistin halkının haklarını korumayı amaçlayan sağduyulu bir dış politika izlemesi bölgemizin huzur ve istikrarı için yaşamsaldır. Bu nedenle, Filistin meselesinin Kudüs odaklı olarak gündeme alınması ve Türkiye’nin atabileceği adımların masaya yatırılması için genel görüşme açılmasını istiyoruz” ifadeleri kullanıldı. TBMM - aa

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