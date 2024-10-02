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2 EKİM 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Meclisi halktan kopardılar

02 Ekim 2024, Çarşamba 00:13
MECLİS YENİ DÖNEME GİRERKEN, GEÇEN DÖNEMLERDE VERİLEN BİRÇOK ARAŞTIRMA ÖNERGESİNİN AKP-MHP OYLARIYLA REDDEDİLDİĞİ HATIRLATILDI.

HEPSİNİ REDDETTİLER

Geride kalan dönemde ve öncesinde halkın gündeminde olan pahalılık, enflasyon, vergi yükü, kara para ve suç örgütleriyle mücadele, yargıdaki sorunlar, İsrail'le ticaret, Doğu Türkistan’daki insan hakkı ihlalleri, deprem hazırlıkları ve deprem sonrası yapılanlar gibi birçok konuda muhalefetin verdiği araştırma önergeleri, AKP ve MHP’li vekillerin red oylarıyla Meclis gündemine giremedi.

 

MECLİS İŞLEVSİZLEŞTİRİLDİ

Bu durum, tek adam rejimine geçildikten sonraki altı yılı aşkın süreçte Meclis gerek yasama, gerek denetim fonksiyonlarını yerine getiremez hale getirilerek iyice işlevsiztirildiğini tekrar tekrar gözler önüne sererken, Can Atalay davasında yaşananlar da demokratik hukuk devleti kriterlerinden ne kadar uzaklaşıldığını gösteriyor.

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Meclisi halktan kopardılar

MECLİS YASAMA ÇALIŞMALARINA YENİDEN BAŞLADI. GEÇEN DÖNEM VATANDAŞIN GÜNDEMİ OLAN VERGİ YÜKÜ, ENFLASYON, SUÇ ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE GİBİ KONULAR AKP VE MHP’Lİ MİLLETVEKİLLERİNİN OYLARIYLA GÜNDEME ALINMADI.

Meclis, 2 aylık aranın ardından yoğun bir gündemle çalışmalarına başladı. Geride kalan dönemde vatandaşların gündeminde olan vergi yükü, enflasyon, suç örgütleriyle mücadele gibi konular AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla Meclis gündemine giremedi. Yeni yasama faaliyetlerine başlayan TBMM Genel Kurulu’nda geride kalan yıl içerisinde halkın çözüm beklediği pek çok konuyla ilgili araştırma komisyonu kurulması önerisi, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. 29 Temmuz’da artan vergi yükü için verilen önergeye karşı ise AKP grubundan “Emekli ve asgari ücretli kardeşlerimizin sıkıntılarını biliyoruz. Emekli ablalarımız, ağabeylerimiz, kardeşlerimiz için ne yapsak azdır” savunması geldi. Önerge aleyhine konuşan AKP Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı “Enflasyonla mücadelede Allah’ın izniyle başarılı olacak, çalışan kesimlerin, emeklilerimizin hak ettikleri, onları rahatlatacak günlere ulaşacağız” derken bu öneri reddedildi.

Gerçek sorunlar gündeme gelmeli

Cumhuriyet’in haberine göre şehir hastaneleri gibi Kamu-Özel-İşbirliği (KÖİ) projelerinin ortaya çıkardığı kamu zararıyla ilgili nisanda verilen önerge, iktidardan “Dünyanın en modern hastanelerini inşa eden bir devletimiz var; bununla ne kadar iftihar etsek azdır. Kamu-özel işbirliğiyle yapılan şehir hastanelerinde hiçbir şekilde hasta garantisi yoktur. Burada miktara bağlı hizmetlerde eşik değerler vardır” karşılığıyla reddedilirken; suç örgütleriyle etkin mücadele edilebilmesi için verilen önergeye karşı da “Burada esas olan, suçun kamu vicdanını rahatsız edecek boyuta gelmemesidir” denildi. Bu iki önerge de yine geride kalan dönemlerde muhalefetin reddedilen önergeleri arasında yer aldı. Öte yandan vatandaşlar hâlâ geçen dönemlerden yaşadığı sorunlar için Meclis’ten çözüm beklerken; iktidardan gelen açıklamaları işaret eden muhalefet partisi vekilleri; yeni yasama yılının gündeminde yine anayasa ve Meclis İçtüzüğü üzerinden değişiklik tartışmaları yapılabileceğini söyledi. Aynı şekilde önceki dönemden kalan yargı paketi görüşmelerinin de gündemde olacağını söyleyen vekiller, “Meclis bu yasama döneminde artık halkın sorunlarına gerçekten eğilmeli ve kısır tartışmaları bırakmalı” dedi.

Haber Merkezi

 

 

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