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5 MART 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Mehmet Feyzi Pamukçu yâd edildi

05 Mart 2025, Çarşamba 01:32
Uzun yıllar Risale-i Nur’a ve Üstad Bediüzzaman Hazretlerine hizmet eden, Nur’un kahramanlarından Mehmet Feyzi Pamukçu ilmi, hilmi, fazileti ve âlimliğiyle de öne çıkıp, hürmet görüp tanınan şahsiyetlerdendir.

Denizli’de 9 ay, Afyon’da 10 ay Üstad ile hapis yatar. Lâhikalarda çok sayıda mektubu, Şuâlar’da Afyon müdâfaası vardır. Mehmed Feyzi Pamukçu’nun Nur hizmeti içinde mühim bir yeri vardır. 1912 yılı Kastamonu doğumlu olan Mehmed Feyzi Efendi, 4 Mart 1989 yılında Hakkın rahmetine kavuşmuş, mezarı Kastamonu’da bulunmaktadır. Mehmed Feyzi Efendi, Üstad Hazretlerini tanımasını şöyle anlatır: “İlk defa 1937 yılında, İstanbul’da Kastamonulu bir adam ‘Kastamonu’ya bir hoca geldi’ diye Üstad’dan bahsetmişti… Kastamonu’ya geldikten sonra, bir sene kadar geçmişti ki, Üstad’ı tanıma şerefine nail oldum.”

İstanbul - Sedat Serdar

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